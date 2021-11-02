Ülkede John Wick paniği! Azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor - Haberler
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Ülkede John Wick paniği! Azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Ülkede John Wick paniği! Azılı katil 7 cinayet işledi, öldürmeye devam etmesinden korkuluyor

Güney Afrika'da Boko Haram üyesi olan 7 kişiyi öldüren seri katile aynı zamanda film karakteri olan "John Wick" ismi verildi. Polis, yeni cinayetler işleme ihtimali olan katili arıyor.

Güney Afrika'da John Wick paniği yaşanıyor. Ünlü bir film olarak John Wick, düşmanlarından intikam almak isteyen seri katilin hikayesini anlatıyor. Güney Afrika'da da Ağustos ayından beri 7 cinayet işleyen ve şu ana kadar izine rastlanmayan seri katil, endişe yarattı.

KURBANLARI BOKO HARAM ÜYELERİ ARASINDAN

Seri katilin şu ana kadar öldürdüğü 7 kişi Boko Haram üyesi. Ancak polis, seri katilin farklı cinayetlere de yönelebileceğini belirtiyor. Katil son olarak çetenin önde gelen üyelerinden 35 yaşındaki Phillip Given Mnguni'yi öldürdü. Bu cinayetin ardından seri katile "John Wick" ismi verildi.

Ülkede John Wick paniği! 7 cinayet işledi öldürmeye devam etmesinden korkuluyor

YENİ CİNAYETLERDEN KORKULUYOR

Katilin cinayet işlediği yerlerden biri olan Mamelodi kasabası sakinleri de yeni cinayetler işlenmesinden endişe ediyor. Cinayetlerle ilgili bilgilendirmede bulunan Gauteng polis komiseri Elias Mawela, "İster sıradan insanlar olsun, ister gangsterler olsun yine de bu kadar cinayet fazla. Katili yakalamak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

Ülkede John Wick paniği! 7 cinayet işledi öldürmeye devam etmesinden korkuluyor

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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