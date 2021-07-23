Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Vaka sayılarında yaşanan artış Reuters'ın gündemine oturdu
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Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Vaka sayılarında yaşanan artış Reuters'ın gündemine oturdu

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Dünyada 4 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını Türkiye'de yeniden hız kazanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısının artarak 9 bin 586'ya ulaştığına ilişkin açıklamasına uluslararası haber ajansı Reuters da geniş yer ayırdı. İngiltere merkezli haber ajansı "Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyeye ulaştı" başlığıyla yaptığı kapsamlı haberde, 52 kişinin koronavirüse bağlı sebeplerle hayatını kaybettiğine de değindi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada koronavirüs ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca'nın açıklamasında günlük vaka sayısının 9 bin 586 olarak açıklanması İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın gündemine oturdu.

"52 KİŞİ KORONAVİRÜSE BAĞLI SEBEPLERLE ÖLDÜ"

Reuters haber ajansı, "Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyeye ulaştı" başlığıyla kapsamlı bir haber yaptı. Haberde 52 kişinin koronavirüse bağlı sebeplerle öldüğü belirtildi.

"BULAŞMA ORANI NİSAN-MAYIS DALGASINDAN ÇOK DAHA DÜŞÜK"

Haberde 19 Mayıs'tan beri en yüksek günlük vaka sayılarına ulaşıldığı da belirtilirken, "Koronavirüs bulaşma oranı Nisan-Mayıs ayındaki dalgadan çok daha düşük. O dönemde 60.000'lere ulaşan vaka sayıları açıklanıyordu. Mayıs ayının ortasında alınan yasaklar bittikten sonra 4 Temmuz'da 4.418'e kadar düşmüştü. Kalan son yasakların da büyük çoğunluğu kaldırıldı" yorumunu yaptı.

Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Vaka sayılarında yaşanan artış Reuters'ın gündemine oturdu
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