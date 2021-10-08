Türkiye 40 adet F-16 ve 80'e yakın modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Türkiye 40 adet F-16 ve 80'e yakın modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu

BBC - Haberler | Dünya
Türkiye 40 adet F-16 ve 80'e yakın modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu

Türkiye, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu.

Türkiye, ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu.

Reuters ajansı, başvurunun Dışişleri Bakanlığı'nda değerlendirme sürecinde olduğunu, Bakanlık onay verirse Kongre'ye gönderileceğini ve Kongre'nin bu satışı bloke etme gücü olduğunu aktarıyor.

NTV ise talep edilen uçaklar ve modernizasyon kitlerinin değerinin 10 milyar dolar civarında olduğunu belirtiyor.

Daha önce 100 adet F-35 savaş uçağı almak isteyen Ankara, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle 2019'da F-35 ortak üretim programından çıkarılmıştı.

30 Eylül'de bu konu hakkında bir açıklama daha yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geri adım atmamız söz konusu değil, ABD ya uçaklarımızı verecek ya da paramızı" demişti.

Ajansa göre Türkiye'nin bu başvurusunun amacı, F-35 programından çıkarıldıktan sonra hava kuvvetlerini başka bir yolla modernize etmek.

Kongre'de 'zorlu süreç'

Öte yandan Reuters, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılımı için lobicilik faaliyeti yürüten Arnold & Porter Kaye Scholer isimli şirketle sözleşmesini 1,5 milyon dolar karşılığında Ağustos 2022'ye kadar uzattığını da aktarmıştı.

Türkiye, F-35 ve S-400'lere aynı anda sahip olabilmek için bugüne kadar ABD'ye pek çok teklif götürmüştü.

Ekim başında BBC Türkçe'den Ece Göksedef'e konuşan bir Türk diplomatik kaynağı Türkiye'nin son olarak, Nisan ayında ilk testleri yapılmış olan S-400'lerin aktive edilmemesi için "S-400'leri kullanmamızı gerektirmeyecek bir ortam yaratılabilir, herhangi bir tehdit oluşursa bunu ABD ile koordinasyon halinde, istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla çözebilir ve tehdidi F-35'lerle ortadan kaldırabilir" önerisi yaptığını fakat ABD'nin buna sıcak yaklaşmadığını aktarmıştı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde halihazırda çok sayıda F-16 bulunuyor. Forbes dergisine göre bu sayı 200'ün üzerinde.

Reuters, son yıllarda ABD Kongresi'nin Türkiye'ye yönelik tutumunun olumsuzlaştığını ve bu yüzden bu F-16 alım talebinin önünde zorlu bir süreç olduğunu aktarıyor.

BBC
Miçotakis'ten 'Türkiye' iması: Atina saldırıya uğrarsa Fransa yardımımıza koşacak

Miçotakis'ten "Türkiye" iması: Atina saldırıya uğrarsa Fransa yardımımıza koşacak

 Türkiye'nin Libya'ya 'çocuk savaşçı gönderdiğini' iddia eden BM raporuna Ankara'dan yalanlama

Türkiye'nin Libya'ya "çocuk savaşçı gönderdiğini" iddia eden BM raporuna Ankara'dan yalanlama

 Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar

Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Muslera Ersun Yanal Stefan Kuntz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye 40 adet F-16 ve 80'e yakın modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 06:24:02. #1.17#