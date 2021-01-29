Dünya Turizm Örgütü: "Turizmin 2019 seviyelerine geri dönmesi 4 yılı bulabilir"
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Dünya Turizm Örgütü: "Turizmin 2019 seviyelerine geri dönmesi 4 yılı bulabilir"

29.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:34
Dünya Turizm Örgütü:

BM Dünya Turizm Örgütü (WTO), 2020'yi turizmin en kötü yılı olarak nitelendirdi.

BM Dünya Turizm Örgütü (WTO), 2020'yi turizmin en kötü yılı olarak nitelendirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre WTO'nun 2021-2024 yılı senaryolarına göre uluslararası turizmin 2019 seviyelerine geri dönmesi 2,5 yıl ila 4 yılı bulacak. WTO Başkanı Zurab Pololikaşvili, uluslararası seyahatleri güvenli hale getirme yolunda büyük çabalar sarf edildiğini belirterek "Ancak krizin bitiş noktasına çok uzakta olduğumuzun da farkındayız" dedi.

Kaynak: Tourism Today

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