Dünya Turizm Örgütü: "Turizmin 2019 seviyelerine geri dönmesi 4 yılı bulabilir"
29.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:34
BM Dünya Turizm Örgütü (WTO), 2020'yi turizmin en kötü yılı olarak nitelendirdi.
BM Dünya Turizm Örgütü (WTO), 2020'yi turizmin en kötü yılı olarak nitelendirdi.
DW Türkçe'nin haberine göre WTO'nun 2021-2024 yılı senaryolarına göre uluslararası turizmin 2019 seviyelerine geri dönmesi 2,5 yıl ila 4 yılı bulacak. WTO Başkanı Zurab Pololikaşvili, uluslararası seyahatleri güvenli hale getirme yolunda büyük çabalar sarf edildiğini belirterek "Ancak krizin bitiş noktasına çok uzakta olduğumuzun da farkındayız" dedi.
Kaynak: Tourism Today