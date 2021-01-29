Dünya Turizm Örgütü: "Turizmin 2019 seviyelerine geri dönmesi 4 yılı bulabilir"

BM Dünya Turizm Örgütü (WTO), 2020'yi turizmin en kötü yılı olarak nitelendirdi.

BM Dünya Turizm Örgütü (WTO), 2020'yi turizmin en kötü yılı olarak nitelendirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre WTO'nun 2021-2024 yılı senaryolarına göre uluslararası turizmin 2019 seviyelerine geri dönmesi 2,5 yıl ila 4 yılı bulacak. WTO Başkanı Zurab Pololikaşvili, uluslararası seyahatleri güvenli hale getirme yolunda büyük çabalar sarf edildiğini belirterek "Ancak krizin bitiş noktasına çok uzakta olduğumuzun da farkındayız" dedi.

Kaynak: Tourism Today