EDİRNE (İHA) - - Dünya Turizm Gününde vatandaşlara kavala kurabiyesi ve tava ciğer ikram edildi

EDİRNE - Edirne'de Dünya Turizm Günü kapsamında kentin meşhur lezzetleri vatandaşlara dağıtıldı.

Dünya Turizm Günü dolayısıyla Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç turizm danışma ofisi önünde, tava ciğer, kavala kurabiyesi ve deva-i misk helvası dağıttı.

Kovid-19 sürecine rağmen turizm dönemini yoğun geçirdiklerini dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Kentimizi turizmin başkenti yapacağız. Her geçen gün müze ve tarihi alanlardaki ziyaretçilerimiz, komşu ülkelerden gelen ziyaretçilerimiz ve gurbetçi ziyaretçilerimiz sayısal olarak artıyor. Gelecek yıl da üzerine koyarak daha çok ziyaretçi bekliyoruz. İyi bir sezon geçirdik salgına rağmen. Özellikle haziran başından ağustos sonuna kadar yoğun bir sezon oldu. Konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerimizde yoğun bir dönem geçirdik. Hedeflerimiz daha büyük. Müzelerimizle ve turizm destinasyonlarımızla şehrimizi kültür turizminin başkenti yapmak için tüm paydaşlarımızla çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlar tarafından zaman zaman yoğun ilgi gösterirken yoldan geçen sürücülere de ikramda bulunuldu.