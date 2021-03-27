'Dünya Tiyatrolar Günü'nde Avcılar'da buruk kutlama
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'Dünya Tiyatrolar Günü'nde Avcılar'da buruk kutlama

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
'Dünya Tiyatrolar Günü'nde Avcılar'da buruk kutlama

AVCILAR'da bir grup amatör tiyatrocu 'Dünya Tiyatrolar Günü' nedeniyle bir araya gelerek Koronavirüs nedeniyle karşılaştıkları zorlukları dile getirdi.

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AVCILAR'da bir grup amatör tiyatrocu 'Dünya Tiyatrolar Günü' nedeniyle bir araya gelerek Koronavirüs nedeniyle karşılaştıkları zorlukları dile getirdi.

Avcılar'daki TeferruArt Atölye ve Sokak Sanatları Derneği Aleyna Çevik, 27 Mart 'Dünya Tiyatrolar Günü' nedeniyle Havuz Meydanı'nda bir grup sanatçı ile birlikte basın açıklamasını okudu. Aynı zamanda derneğin kurucu başkanı olan Çevik, pandemi sürecinde sanatçının yaşam mücadelesini dile getirmeye çalıştığını belirterek tiyatro dünyasının salgın hastalık nedeniyle yok olma tehdidi altında  olduğunu söyledi. Aleyna Çevik, şöyle dedi:

"Salgın süresince özel sektörden destek alabilen özel tiyatro oranı sadece yüzde 10, Bu süreçte özel tiyatroların yüzde 63'ünün toplam bilet geliri 500 TL'nin altında. Bu süreçte özel tiyatroların yüzde 60'ı borçlandı. Destek veya gelir elde etmeden kira ödemek zorunda kalan tiyatroların oranı yüzde 87."

'Dünya Tiyatrolar Günü'nde Avcılar'da buruk kutlama
'Dünya Tiyatrolar Günü'nde Avcılar'da buruk kutlama
'Dünya Tiyatrolar Günü'nde Avcılar'da buruk kutlama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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