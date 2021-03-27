Dünya Tiyatro Günü'nde, down sendromlu 'Başkan'a özel oyun
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Dünya Tiyatro Günü'nde, down sendromlu 'Başkan'a özel oyun

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - Haberler | Kültür Sanat

- Dünya Tiyatro Günü'nde, down sendromlu 'Başkan'a özel oyun Erdemli'de 'Başkan' lakabıyla bilinen down sendromlu Mehmet Ali Şavk'a özel sahne alan tiyatrocuların oyunu online olarak da izleyiciyle buluştu Mersin'in Erdemli ilçesinde pandemi sürecinde evlere kapanan tiyatrocular, Dünya...

- Dünya Tiyatro Günü'nde, down sendromlu 'Başkan'a özel oyun

Erdemli'de 'Başkan' lakabıyla bilinen down sendromlu Mehmet Ali Şavk'a özel sahne alan tiyatrocuların oyunu online olarak da izleyiciyle buluştu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde pandemi sürecinde evlere kapanan tiyatrocular, Dünya Tiyatro Günü'nde ilçede 'Başkan' lakabıyla tanınan down sendromlu Mehmet Ali Şavk için sahne aldı.

Şavk, salonda kendisine özel hazırlanan oyunu tek başına izlese de, internet üzerinden online paylaşılan tiyatro oyunu yüzlerce sanatsever tarafından takip edildi.

Erdemli Belediyesi tiyatro ekibi, aylar sonra down sendromlu Mehmet Ali Şavk için perdeleri araladı. Online olarak ulaştıkları izleyiciyi gülümseten tiyatrocular, 'Başkan' lakaplı Mehmet Ali Şavk için yaptıkları anlamlı çalışmayla da yürekleri ısıttı.

Tiyatrocular Emre Karapınar'ın yazdığı, üniversite öğrencilerinin kaldığı evleri konu alan, 2 perdelik "Yatırlı Günler" oyununu sahneledi. Oğuzhan Yılmaz'ın yönettiği oyun, pandemi kuralları çerçevesinde, internet üzerinden online olarak yayınlandı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu oyun sonunda down sendromlu Mehmet Ali Şavk'a çiçek takdim etti.

Başkan Tollu burada yaptığı konuşmada, "Down sendromlu kardeşlerimizin de bu sanatsal faaliyetin içinde olması memnuniyet verici. Tiyatrocularımız Dünya Tiyatro Günü münasebetiyle kardeşimize özel bir oyun sergiledi. Bu oyun aynı zamanda online olarak izleyicilerle buluştu. Ne kadar çok insanımıza ulaşırsak ve ne kadar hoşça vakit geçirtebilirsek bizim için en büyük kardır" dedi.

Tiyatrocular ise özel misafirleri için sahnede olduklarını belirterek, en büyük isteklerinin biran önce izleyicilerle yüz yüze buluşmak olduğunu dile getirdi.

Dünya Tiyatro Günü'nde, down sendromlu 'Başkan'a özel oyun
Dünya Tiyatro Günü'nde, down sendromlu 'Başkan'a özel oyun
Dünya Tiyatro Günü'nde, down sendromlu 'Başkan'a özel oyun
Dünya Tiyatro Günü'nde, down sendromlu 'Başkan'a özel oyun

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

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