Terk edilmiş hastanede esrarengiz detay! Ameliyathanede yepyeni malzemeler bulundu - Haberler
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Terk edilmiş hastanede esrarengiz detay! Ameliyathanede yepyeni malzemeler bulundu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Terk edilmiş hastanede esrarengiz detay! Ameliyathanede yepyeni malzemeler bulundu

Youtube'da urbex_muse kullanıcı adıyla çeşitli videolar çeken bir hesap, terkedilmiş hastanedeki görüntüleri yayınladı. Fotoğraflarda, terk edilmiş hastanedeki ameliyat odasında kullanılmaya hazır ve yeni ameliyat malzemeleri olduğu görülüyor.

Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki ilginç fotoğraflar ve videolar da kısa süre içerisinde binlerce kişinin etkileşimine girebiliyor. Instagram'da ve Youtube'da rbex_muse kullanıcı adıyla yayın yapan bir hesap ise "yağmalanma" endişesi nedeniyle konumu paylaşılmayan esrarengiz bir hastanedeki fotoğrafları yayınladı.

AMELİYATA HAZIR ODA

Artık kullanılmayan hastanedeki farklılık da hemen göze çarptı. Ameliyat odasındaki yatağın üstünde yeni malzemeler olduğu görülen hastanede, kan torbaları da var. Doğal olarak hastaneyle ilgili birçok söylenti çıkmış durumda. Bu söylentilere göre hastane bir vampir evi. Bu nedenle de ameliyat eşyaları ve kan torbaları mevcut.

ORGAN KAÇAKÇILIĞI VE KARABORSA İDDİASI

Hastane hakkındaki iddialardan bir diğer ise hastanenin organ kaçakçılığı ya da karaborsa tedavi için kullanılıyor olması. İddiayı ortaya atanlar, hastanede yasa dışı ameliyatlar yapıldığını savunuyor. Videoyu çeken urbex_muse isimli hesap da güvenlik endişeleri gereği hastanenin yerini açıklamamayı tercih etti.

Terk edilmiş hastanede esrarengiz detay! Ameliyathanede yepyeni malzemeler bulundu

Terk edilmiş hastanede esrarengiz detay! Ameliyathanede yepyeni malzemeler bulundu

Terk edilmiş hastanede esrarengiz detay! Ameliyathanede yepyeni malzemeler bulundu

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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