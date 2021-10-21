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Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Dünya
Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü iddiası

Afganistanlı kadın voleybol oyuncusu Mahjabin Hakimi'nin, Taliban militanları tarafından kafası kesilerek öldürüldüğü iddia edildi. Independent Farsça'ya konuşan Afgan kadın milli voleybol takımının teknik direktörü, Hakimi'nin öldürüldüğünü doğruladı. The Sun'da yer alan haberde de, Taliban'ın Hakimi'yi katlettikten sonra fotoğraflarını paylaştığı belirtildi. Ancak söz konusu fotoğrafların Mahjabin Hakimi'ye ait olup olmadığıysa bilinmiyor.

Afganistan genç kadın milli voleybol takımında forma giyen Mahjabin Hakimi'nin, Taliban tarafından öldürüldüğü iddiası sosyal medyada gündemde. Birçok kullanıcı tarafından yapılan paylaşımda Hakimi'nin Kabil'de kafası kesilerek katledildiği ifade ediliyor.

Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü iddiası

TEKNİK DİREKTÖRÜ İDDİALARI DOĞRULADI

İranlı gazeteci Muhtar Vefayi'nin Independent Farsça'daki haberine göre, Afgan kadın milli voleybol takımının teknik direktörü, Taliban'ın Ağustos ayında kontrolü tamamen ele geçirmesinden önce takımdan yalnızca iki kişinin ülkeden kaçabildiğini söyledi. Mahjabin Hakimi, kaçmayı başaramayan birçok kadın sporcudan biriydi olduğunu söyleyen teknik direktörü, ailesinin konuşmaması için tehdit edilmesinden ötürü kimsenin bu korkunç cinayetten haber dar olmadığını da ekledi.

Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü iddiası

The Sun'da yer alan habere göre de, Taliban militanları kadın sporcunun katlettikten sonra cansız bedeninin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Ancak söz konusu fotoğrafların Mahjabin Hakimi'ye ait olduğu henüz kesinleşmedi.

Öte yandan Mahjabin Hakimi'nin Afgan azınlık grubu olan Hazara etnik grubuna ait olduğu ve Taliban'ın da bu gruptan nefret ettiği biliniyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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"Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü iddiası"
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"Afganistanlı kadın voleybol oyuncusu Mahjabin Hakimi'nin, Taliban tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Takımın teknik direktörü, Hakimi'nin öldürüldüğünü doğruladı. Taliban'ın Hakimi'yi katlettikten sonra fotoğraflarını paylaştığı belirtildi Fotoğrafların Hakimi'ye ait olup olmadığıysa bilinmiyo"

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