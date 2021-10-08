Taliban bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle rehabilitasyon merkezlerine götürüyorlar

Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban, ülkedeki uyuşturucu belasıyla baş etmeye kararlı görünüyor. Güvenlik güçleri, ülkede gece çöktüğünde köprü altı ve kullanılmayan binalarda evsiz uyuşturucu bağımlısı kişilerin avına çıkıyor.

BASKINLARA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yakaladıkları kişileri zorla rehabilitasyon merkezlerine götüren Taliban militanlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Associated Press geçen hafta güvenlik güçlerinin uyuşturucu bağımlılarına yaptıkları baskınlara ait fotoğrafları çekmeyi başardı.

ELLERİNİ KELEPÇELEYİP TEHDİTLER SAVURUYORLAR

Güvenlik güçleri, yakaladıkları kişilerin ellerini arkadan kelepçeleyip akıllarını başlarına almaları konusunda uyarırken, aksi takdirde dayak yiyeceklerini söylüyor.

"ARTIK DEMOKRATİK BİR ÜLKE DEĞİLİZ VE ONLARA KARŞI GÜÇ KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Bazı doktorlar, başka seçenekleri olmadığı için güvenlik güçlerinin uyuşturucu bağımlılarına karşı bu tavırlarını onaylamak zorunda kalıyor. Uyuşturucu bağımlıların tutulduğu merkezde çalışan doktor Dr. Fazalrabi Mayar, artık demokratik bir ülke olmadıklarını, diktatörlük altında yaşadıklarını bu nedenle uyuşturucu bağımlılarına karşı güç kullanmaktan başka bir yol olmadığını söyledi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Taliban iktidara geldikten hemen sonra sağlık bakanlığı, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden kurumlara mücadeleyi daha da sıklaştırma çağrısında bulunmuştu.

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