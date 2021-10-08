Taliban bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle rehabilitasyon merkezlerine götürüyorlar - Haberler
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Taliban bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle rehabilitasyon merkezlerine götürüyorlar

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Taliban bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle rehabilitasyon merkezlerine götürüyorlar

Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban'ın, rehabilite etmek amacıyla zorla tedavi merkezlerine yatırdığı uyuşturucu bağımlılarına kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ortaya çıktı. Geceleyin köprü altı ve kullanılmayan binalarda bağımlı avına çıkan Taliban militanları, yakaladıkları kişilerin ellerini arkadan kelepçeleyip tehditler savurarak rehabilite merkezlerine götürüyor.

Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban, ülkedeki uyuşturucu belasıyla baş etmeye kararlı görünüyor. Güvenlik güçleri, ülkede gece çöktüğünde köprü altı ve kullanılmayan binalarda evsiz uyuşturucu bağımlısı kişilerin avına çıkıyor.

Taliban, Afganistan'da bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle tedaviye zorluyorlar

Yakaladıkları kişileri zorla rehabilitasyon merkezlerine götüren Taliban militanlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Associated Press geçen hafta güvenlik güçlerinin uyuşturucu bağımlılarına yaptıkları baskınlara ait fotoğrafları çekmeyi başardı.

Taliban, Afganistan'da bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle tedaviye zorluyorlar

Güvenlik güçleri, yakaladıkları kişilerin ellerini arkadan kelepçeleyip akıllarını başlarına almaları konusunda uyarırken, aksi takdirde dayak yiyeceklerini söylüyor.

Taliban, Afganistan'da bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle tedaviye zorluyorlar

Bazı doktorlar, başka seçenekleri olmadığı için güvenlik güçlerinin uyuşturucu bağımlılarına karşı bu tavırlarını onaylamak zorunda kalıyor. Uyuşturucu bağımlıların tutulduğu merkezde çalışan doktor Dr. Fazalrabi Mayar, artık demokratik bir ülke olmadıklarını, diktatörlük altında yaşadıklarını bu nedenle uyuşturucu bağımlılarına karşı güç kullanmaktan başka bir yol olmadığını söyledi.

Taliban, Afganistan'da bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle tedaviye zorluyorlar

Taliban iktidara geldikten hemen sonra sağlık bakanlığı, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden kurumlara mücadeleyi daha da sıklaştırma çağrısında bulunmuştu.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
ADANALI :güzel uygulama
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Haber: Taliban bağımlı avına çıktı! Sokaktan topladıkları insanları tehditlerle rehabilitasyon merkezlerine götürüyorlar - Haberler
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