Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış! Picasso'nun 118 yıllık sırrı resmen ifşa oldu - Haberler
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Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış! Picasso'nun 118 yıllık sırrı resmen ifşa oldu

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Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış! Picasso'nun 118 yıllık sırrı resmen ifşa oldu

Picasso'nun The Blind Man's Meal adlı eserinin içerisinde yer alan ve görünmeyen çıplak kadın resmi, yapay zekâ sayesinde ortaya çıkarıldı. Picasso'nun 118 yıl saklı kalan sırrı da çözülmüş oldu.

Dünyanın en önemli sanatçıları arasında yer alan ve yaptığı eserler günümüzde bile konuşulmaya devam eden Picasso'nun 118 yıllık eserindeki resim, yapay zekayla ortaya çıkarıldı.

Pablo Picasso, ölümünün üzerinden 48 yıl geçmesine rağmen sanatseverlere sürprizler yapmaya devam ediyor. Yakın zamanda sanatçının 1903 tarihli The Blind Man's Meal adlı eserinin altına gizlenmiş çıplak bir resim bulundu. Uzmanlar, yapay zekâ teknolojisinden yararlanarak orijinal parçanın nasıl görünebileceğini ortaya çıkardı.

Şu anda The Lonesome Crouching Nude olarak bilinen gizli tablo, ilk olarak 2010 yılında X-ışını floresan (XRF) görüntüleme kullanılarak keşfedilmişti. Londra merkezli bir sanat teknolojisi firması olan Oxia Palus, daha sonra tabloyu yeniden oluşturmak için AI teknolojisini kullandı. Ve 118 yıl boyunca saklı kalan sanat eseri ortaya çıktı.

Tablonun içine neler saklamış neler! Picasso'nun 118 yıllık sırrı resmen ifşa oldu

Lüks yaşam dergisi Robb Report'a göre, Oxia Palus ilk önce XRF görüntüleme teknolojisini kullanarak resmin kaba taslağını çıkardı. Ardından da bilgisayar, Picasso'nun o dönemde yaptığı resimlere benzer fırça darbelerini izleyerek eserin geri kalanını doldurdu. Daha sonra, resim tuval üzerine 3D olarak basıldı, böylelikle de eserin gerçek bir yağlı boyaya benzemesi sağlandı.

Oxia Palus'un kurucu ortağı George Can, Robb Report'a verdiği demeçte, "Picasso'nun, ölümünden 48 yıl sonra ve tablonun gizlenmesinden 118 yıl sonra, gelecek nesiller için sakladığı hazinenin nihayet ortaya çıktığını bilmekten mutlu olacağını umuyorum" dedi.

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Haber: Tablonun içine çıplak kadın figürü saklamış! Picasso'nun 118 yıllık sırrı resmen ifşa oldu - Haberler
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