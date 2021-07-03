Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz
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Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz

Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı ve oyuncu Begüm Polat önceki gün Sortie'deki Kaşıbeyaz Kebap'taydı. Polat, 'Eurovison'da Türkiye'yi lokal bir şarkıcı olarak temsil etmek istemiyorum' çıkışında bulunan Aleyna Tilki'ye "Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz" diyerek göndermede bulundu.

Geçtiğimiz günlerde rahmetli sanatçı Neşet Ertaş'ın 'Doyulur mu?' türküsünü farklı yorumuyla seslendirerek dikkatleri çeken Begüm Polat, en büyük takipçilerinin tarım işçileri, uzun yol Tır şoförleri ve Tofaşçılar olduğunu söyledi.

Bir tır şoförünün tırın arkasına fotoğrafını koydurduğunu anlatan şarkıcı, insanların kendisini onlardan biri olarak gördüğünü söyleyip "Bir uzun yol şoförü abimiz tırın arasına fotoğrafımı yaptırmış 'Bozkırın Kızı' diye. İnanamamıştım. Tofaşçılar, Tarım işçileri, uzun yol şoförleri benim fanatik kitlem. O kesim, saf ve temiz duygular yaşıyorlar. Çifti bir dedenin torunuyum, benim dedelerimin de Tofaş'ı vardı. Mazimden çekinip korkmuyorum. Bizden gelen biri diyorlar benim için" şeklinde konuştu.

Polat ayrıca geçtiğimiz günlerde Eurovision'a katılmayacağını açıklayıp "Avrupa'da Türkiye'yi ülkenin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum" açıklamasından bulunan Aleyna Tilki'ye ise şu sözleriyle göndermede bulundu: "Eurovision'u yerel buluyorlarmış, nasip olursa ben ülkemi ileride orada temsil etmek, Türk bayrağını dalgalandırmak isterim. Çünkü ben globalliğe yerellikten oynamak isterim. Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz. Sen ülkendeki temalarla, özünle globale çıkarsan star olursun. Bu konuda vatanperver bir yanım var"

Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz
Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz
Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz

Kaynak: Snob Magazin

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