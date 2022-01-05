'Dünya Spagetti Günü'nde tencereyle makarna yaptılar

Yediden yetmişe herkesin doğal ve sağlıklı gıdası olan makarnayı Dünya Spagetti Günü'nde öğrenciler makarna yiyerek kutladı.

Taşova Gençlik Merkezi, gençlerin moral ve motivasyonu için ellerinden gelen çalışmayı yapıyor. Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin final haftası olmasından dolayı onlara farklı bir açıdan moral veren Taşova Gençlik Merkezi Liderleri, her yıl 4 Ocak'ta kutlanan Dünya Spagetti Günü'yle farklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Taşova Gençlik Merkezi'nin mutfağında pişen makarnayla üniversitesi öğrencileri tarafından oldukça talep gördü. Üniversite öğrencileri kutlanan bu günde derslere aç gitmelerinin engellediğini ve ekonomik olarak da tasarruf sağladıklarına değindi.

Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, "Gerçekten çok güzel bir uygulama. Uygulamayı başlatan lider arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe her kesime hitap eden bir Gençlik Merkeziyiz. Bugün final haftasında olan üniversite öğrencileriyle böyle bir etkinliğe imza attık. Onları sınav zamanlarında mutlu etmek bizim görevimiz" ifadelerini kullandı. - AMASYA