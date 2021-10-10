Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika! Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçüleri taşıyan bir L-410 uçağın düştüğü bildirildi. Kazada 19 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tataristan'da 20 paraşütçü ve 2 mürettebat üyesinin bulunduğu L-410 uçağı düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresi de bu bilgileri doğruladı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Haberler
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