Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Tataristan'da 20 paraşütçü ve 2 mürettebat üyesinin bulunduğu L-410 uçağı düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresi de bu bilgileri doğruladı.

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