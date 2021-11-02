Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama, Sardar Mohammad Daud Khan askeri hastanesinin yakınında meydana geldiği belirtilirken, olay yerinden silah sesleri duyulduğu vurgulandı.

İKİNCİ PATLAMA OLDU

Olay yerinde ilkinden kısa bir süre sonra ikinci bir patlamanın meydana geldiği belirtildi. Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

15 ÖLÜ, 34 YARALI

Al Jazeera'nin görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde olayın bir araba patlaması olduğu aktarılırken, saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi ise yaralandı.

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Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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