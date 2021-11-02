Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'deki askeri hastanenin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama, Sardar Mohammad Daud Khan askeri hastanesinin yakınında meydana geldiği belirtilirken, olay yerinden silah sesleri duyulduğu vurgulandı.

İKİNCİ PATLAMA OLDU

Olay yerinde ilkinden kısa bir süre sonra ikinci bir patlamanın meydana geldiği belirtildi. Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

15 ÖLÜ, 34 YARALI

Al Jazeera'nin görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde olayın bir araba patlaması olduğu aktarılırken, saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi ise yaralandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title