Son Dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'de hastaneye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Son dakika: Afganistan'ın başkenti Kabil'deki askeri hastanenin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Saldırıda 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama, Sardar Mohammad Daud Khan askeri hastanesinin yakınında meydana geldiği belirtilirken, olay yerinden silah sesleri duyulduğu vurgulandı.
İKİNCİ PATLAMA OLDU
Olay yerinde ilkinden kısa bir süre sonra ikinci bir patlamanın meydana geldiği belirtildi. Taliban yetkilileri olayla ilgili henüz açıklama yapmazken bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.
15 ÖLÜ, 34 YARALI
Al Jazeera'nin görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde olayın bir araba patlaması olduğu aktarılırken, saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi ise yaralandı.
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