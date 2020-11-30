Dünya Şoförler Günü nedir? Dünya Şoförler Günü ne zaman? Dünya Şoförler Günü sözleri ve mesajları

Tüm dünyada trafik kurallarına uyulmasına özen gösteren ve işlerini yaparken pek çok can taşıyan şoförlere adanmış olan Dünya Şoförler Günü mesajları ve sözlerini sizler için derledik. Peki, Dünya Şoförler Günü nedir? Dünya Şoförler Günü ne zaman?

Şoförler günü çoğu kişi tarafından bilinmeyen günlerden biridir. Ancak yıllar geçtikçe tüm günlerin farkındalığı ve önemi artmakta. Şoförlük mesleğini icra edenlerçoğu zaman ailelerinden ve çocuklarından uzakta çalışarak mesleklerini yapmaya çalışıyor. Bu önemli günde şoförleri unutmayıp kutlamak isteyenler için Dünya Şoförler Günü sözlerini sizler için derledik.

DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ NEDİR?

Dünya Şoförler Günü, can ve mal taşıyan şoförlerimize adanmış bir gündür. Bu günde onların mesleğine, meslekteki zorluklarına ve mesleği icra ederken dikkat etmelerinin ne kadar hayati önem taşıdığına vurgu yapılmaktadır.

DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın en sorumluluk gerektiren işlerinden birini yapan şoförlerin Dünya Şoförler Günü 30 Kasım'da kutlanmaktadır.

DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ SÖZLERİ MESAJLARI

Gece gündüz demeden araca yüklediği yükü, gideceği yere kadar her türlü zor şartlar altında emek harcayarak ulaştırmaya çalışan şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun.

Kazasız belasız, hayırlı yolculuklar ve bereketli işler dilerim.

Doğumdan ölüme, hayatımızın her evresinde var olan şoförlerimizin "30 Kasım Dünya Şoförler Günü" kutlu olsun.

Artık bugünün bilinen ve hatırlanan bir gün olmasını ayrıca temenni ediyorum.

Şoförlük, insanları sevdiklerine güven içinde ulaştıran bir meslektir. Bu nedenle en az diğer onurlu meslekler kadar kutsaldır.

Şoförlük; bir sanat, bir ihtiyaç, bir fedakârlık, sevgi, saygı ve elbette ki özveri ister.

Ayrılıkları sona erdiren, aşıkları buluşturan, baba ile oğlu, anne ile kızı, dede ile torunu kavuşturan, uzaklıkları yakın eden kutsal bir meslektir.

Her türlü zor şartlar altında mesleğini ifa etmeye çalışan tüm meslektaşlarımın dünya şoförler gününü kutluyorum. Allah kaza bela göstermesin.

Bugün 30 Kasım Dünya Şoförler Günü. Direksiyon başında mesai harcayan tüm şoförlerine özel gününü kutlarım.