Dünya Sarılma Günü: Günde kaç kez kucaklaşmalıyız?

21.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:47

Dünyanın birçok ülkesinde her yıl 21 Ocak Sarılma Günü olarak kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde 21 Ocak 1986 tarihinde Kevin Zaborney tarafından ortaya atılan fikir bugün diğer ülkelere de yayıldı. 24 yaşındaki psikoloji öğrencisi Zaborney, o dönem kucaklaşmanın insan üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlemek için araştırma yaptı.



Bilim insanları sarılmanın etkilerini şu şekilde özetliyor: Stresi azaltır, desteğinizi gösterir. Sizi hastalıklara karşı korur. Kalp sağlığını güçlendirebilir. Sizi daha mutlu yapabilir. Korkularınızı azaltabilir. Acılarınızı dindirebilir. Diğer insanlarla iletişiminizi kolaylaştırır. Euronews.com'da Görüntüle