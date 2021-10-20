Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Haberler
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Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Meydana gelen iki patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İmha ekipleri bölgede üçüncü bir bombanın bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçip bombayı etkisiz hale getirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Csir El Rais yakınında, askeri bir otobüse Bombalı Saldırı düzenlendi. İki bomba düzeneğinin infilak ettirildiği saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı

ÜÇÜNCÜ BOMBA İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bölgede üçüncü bir bomba olduğu, bomba imha ekiplerinin buradaki çalışmalar sonucunda bombayı etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Damarose Oteli yakınında yaşanan olayda, patlamayan diğer bombanın ise uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi: "Otobüse patlayıcılar yerleştirildi. İkisi patladı, üçüncüsü çalışmadı, mayın toplayıcıları tarafından etkisiz hale getirildi."

Ayrıntılar geliyor...

Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı
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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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