Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı: 13 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Suriye'nin başkenti Şam'da askeri otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Meydana gelen iki patlamada 13 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. İmha ekipleri bölgede üçüncü bir bombanın bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçip bombayı etkisiz hale getirdi.
Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Csir El Rais yakınında, askeri bir otobüse Bombalı Saldırı düzenlendi. İki bomba düzeneğinin infilak ettirildiği saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
ÜÇÜNCÜ BOMBA İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ
Bölgede üçüncü bir bomba olduğu, bomba imha ekiplerinin buradaki çalışmalar sonucunda bombayı etkisiz hale getirdiği öğrenildi.
Damarose Oteli yakınında yaşanan olayda, patlamayan diğer bombanın ise uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi: "Otobüse patlayıcılar yerleştirildi. İkisi patladı, üçüncüsü çalışmadı, mayın toplayıcıları tarafından etkisiz hale getirildi."
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