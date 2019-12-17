"Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler"İn Konserleri Arter'de

17.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:00

Arter, "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler" kapsamında 21 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşecek üçüncü konserde, 2018 yılı Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilikle onurlandırılan genç piyanist Can Çakmur'u ağırlayacak. DSGM'de yer alan ve bugünün uluslararası platformda aranan solistleri haline gelmiş müzisyenler Arter'de izleyicilerle buluşuyor. Türkiye'de klasik müziğin gelişmesi ve yurt dışına açılması konusunda önemli katkıları olan bu kuruluşun yetiştirdiği sanatçılar, klasik müzik severler için kaçırılmayacak bir seri oluşturuyorlar.

Serinin üçüncü konserinde, 2018 Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilikle onurlandırılan piyanist Can Çakmur yer alacak. Sascha Goetzel yönetiminde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 43. İstanbul Müzik Festivali'nin açılışında sahne alan ve birçok önemli festivale katılan Çakmur, 47. İstanbul Müzik Festivali'nde ise Aydın Gün Destek Ödülü'ne layık görüldü. Konser çalışmalarının yanı sıra 2015 yılından beri klasik müzik dergisi Andante'de yazan ve anlatımlı konserler gerçekleştiren sanatçı, eğitimine Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar'da Grigory Gruzman ve Belçika'da Diane Andersen ile devam ediyor. Sanatçının bugüne kadar çalıştığı şefler arasında Thomas Søndergård, Ken Takaseki, Gürer Aykal ve Ender Sakpınar bulunuyor.

Kaynak: Bültenler