"Dünya sağlık örgütüne ve pandemiye inanmıyorum" diyen Yıldız Tilbe resti çekti
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"Dünya sağlık örgütüne ve pandemiye inanmıyorum" diyen Yıldız Tilbe resti çekti

10.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:12

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, 1 yıldır dünyayı etkisi altına alan ve 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınına ve dünya sağlık örgütüne inanmadığını söyledi.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Yıldız Tilbe, tartışma yaratacak paylaşımlar yaptı. Gündeme ilişkin konularla ilgili sık sık paylaşımlar yapan şarkıcı, bu sefer de koronavirüsü hedef aldı.

"PANDEMİYE İNANMIYORUM"

Tilbe, "Hem Türkiye'de hem dünyada bu kadar Doçent, Profesör, Doktor, Bilim adamı böyle bir şey yok diyorlar, onlara inanıyorum. Dünya sağlık örgütü ve pandemisine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

'Dünya sağlık örgütüne ve pandemiye inanmıyorum' diyen Yıldız Tilbe resti çekti
'Dünya sağlık örgütüne ve pandemiye inanmıyorum' diyen Yıldız Tilbe resti çekti

ONLINE KONSER VERECEK

Konserler yasaklandığı için uzun süredir evde olan Yıldız Tilbe, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde online konser verecek. Tilbe, özel günde vereceği konser için hazırlıklara erkenden başlayarak provalarını günler öncesinden yapmaya başladı.

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