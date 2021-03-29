Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir
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Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Dünya çapında 127 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsün kökenini incelemek için Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri olası senaryolarla ilgili bir rapor hazırladı. DSÖ'nün raporuna göre virüsün yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşması en muhtemel senaryo, virüsün laboratuvardan sızması ise son derece düşük bir ihtimal.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Çin ile koronavirüsün kökeni konusunda yaptığı ortak araştırmanın sonucuna göre, virüsün yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşması en muhtemel senaryo olarak belirtilirken, virüsün laboratuvardan sızması ise "son derece düşük bir ihtimal" olarak değerlendirildi.

ARAŞTIRMALAR GENİŞLETİLECEK

Associated Press'in haberine, araştırmanın bulguları genel olarak beklendiği gibi çıktı ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı. Rapora göre, araştırma takımı virüsün laboratuvardan sızma iddiası dışındaki tüm konularda daha fazla araştırma yapılmasını teklif etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ WUHAN'A ÇIKARMA YAPMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü, geçen yıl Çin'de koronavirüs salgınının kökenini bulmak için temaslarda bulunmuş ve salgının başladığı Wuhan'daki canlı hayvan pazarı başta olmak üzere birçok bölgede inceleme yapmıştı.

ÇİN'İ VERİLERİ GİZLEMEKLE SUÇLADILAR

İncelemelerin ardından olası senaryoları yeniden değerlendiren yetkililer koronavirüs salgınının çıkış noktası ile ilgili net bir veriye ulaşamadıklarını açıklamıştı. Öyle ki yetkililer, Çin'in verileri gizlediğini iddia etmiş ve Pekin yönetiminin koronavirüs ile ilgili izleri sildiğini öne sürmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (4)
HAMZA BİBERCİ: bir de utanmadan kalkıp açıklama yapıyor dsö. siz uluslar arası kuruluşlar şu güne kadar millete ne faydanız oldu. sadece konuşursunuz. kalkıp bir ilaç üretin bişey yapın sadece laf kalabalığı göreviniz di mi.
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SAHTEKAR DSÖ: Tabi tabi bi kolonyayla sabunla ölen virüs yarasanın kaynatılmasıyla ölmüyor öyle mi. Bunlar yarasayı 1 yıldır değil çok önceden beri yiyor niye o zaman çıkmamış da son 1-2yilda çıkmış bu virüs.
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DÜNYA DIŞI KAYNAKLI NEDEN OLMASIN: Sportif balık avı merakım var hobimdir. Elime çarpardı 30 yıl önceki yıllardan bahsediyorum evimde yakaldım serbest bıraktım ele çarpmada insan huylanıyor tüylü canlı o yıllarda madem koprona kaynağı bu hayvan türü ısrarla gösterilmekte neden yoktu yarasa kesinlikle kaynağı değil şahsen inanmıyorum örnekler sundum sizlere ele çarpma evde yakalama . Şüphelendiğim konu bilinmeyen az tüketilen deniz canlısı türü olabilir veyahut örneklerine raslandı göktaşlarında mikrorganizmalar tesbit edildi .
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