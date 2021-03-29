Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir

Dünya çapında 127 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsün kökenini incelemek için Çin'e giden Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri olası senaryolarla ilgili bir rapor hazırladı. DSÖ'nün raporuna göre virüsün yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşması en muhtemel senaryo, virüsün laboratuvardan sızması ise son derece düşük bir ihtimal.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Çin ile koronavirüsün kökeni konusunda yaptığı ortak araştırmanın sonucuna göre, virüsün yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşması en muhtemel senaryo olarak belirtilirken, virüsün laboratuvardan sızması ise "son derece düşük bir ihtimal" olarak değerlendirildi.

ARAŞTIRMALAR GENİŞLETİLECEK

Associated Press'in haberine, araştırmanın bulguları genel olarak beklendiği gibi çıktı ve birçok soruyu yanıtsız bıraktı. Rapora göre, araştırma takımı virüsün laboratuvardan sızma iddiası dışındaki tüm konularda daha fazla araştırma yapılmasını teklif etti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ WUHAN'A ÇIKARMA YAPMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü, geçen yıl Çin'de koronavirüs salgınının kökenini bulmak için temaslarda bulunmuş ve salgının başladığı Wuhan'daki canlı hayvan pazarı başta olmak üzere birçok bölgede inceleme yapmıştı.

ÇİN'İ VERİLERİ GİZLEMEKLE SUÇLADILAR

İncelemelerin ardından olası senaryoları yeniden değerlendiren yetkililer koronavirüs salgınının çıkış noktası ile ilgili net bir veriye ulaşamadıklarını açıklamıştı. Öyle ki yetkililer, Çin'in verileri gizlediğini iddia etmiş ve Pekin yönetiminin koronavirüs ile ilgili izleri sildiğini öne sürmüştü.