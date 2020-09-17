Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Korona nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalaması düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Korona nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalaması düştü

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında kuzey yarımkürede ikinci dalga yaşanması nedeniyle uyarıda bulundu ve hastaneye yatan 15-49 yaş grubunda artış olduğunu belirtti.

17.09.2020 07:43 | Son Güncelleme: 17.09.2020 07:53

Dünya Sağlık Örgütü virüsün kuzey yarımkürede endişe verici hızla yayıldığı uyarısında bulundu. Örgüt ayrıca virüs nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalamasının düştüğünü de açıkladı.

15-49 YAŞ GRUBUNDA ARTIŞ VAR

Kuzey yarımkürede kış aylarına yaklaşılırken Dünya Sağlık Örgütü artışa geçen vakalara dikkat çekti. Hem koronavirüs hem de grip olabileceğinin altı çizilen açıklamada, risk grubundaki kişilerin grip aşısı yaptırması tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, bazı ülkelerde 15-49 yaş grubundaki vakalarda artış yaşandığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Korona nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalaması düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Erol Mütercimler Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Şeyma Subaşı Tuna Kiremitçi Candaş Tolga Işık
Spor Adem Büyük Tamer Tuna Burak Yılmaz Vedat Muriqi Nihat Özdemir
Daha Fazla Erkek Karar Meriç Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Korona nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalaması düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 07:52:38. #1.15#
title