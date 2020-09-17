Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı: Korona nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalaması düştü Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında kuzey yarımkürede ikinci dalga yaşanması nedeniyle uyarıda bulundu ve hastaneye yatan 15-49 yaş grubunda artış olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü virüsün kuzey yarımkürede endişe verici hızla yayıldığı uyarısında bulundu. Örgüt ayrıca virüs nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalamasının düştüğünü de açıkladı.

15-49 YAŞ GRUBUNDA ARTIŞ VAR

Kuzey yarımkürede kış aylarına yaklaşılırken Dünya Sağlık Örgütü artışa geçen vakalara dikkat çekti. Hem koronavirüs hem de grip olabileceğinin altı çizilen açıklamada, risk grubundaki kişilerin grip aşısı yaptırması tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, bazı ülkelerde 15-49 yaş grubundaki vakalarda artış yaşandığı ifade edildi.