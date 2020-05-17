Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
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Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs kısıtlamalarını aşamalı olarak kaldıran ülkeleri "Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı" ifadeleriyle uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı
17.05.2020 08:39 | Son Güncelleme: 17.05.2020 08:46

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını aşamalı olarak kaldıran ülkeleri uyardı. DSÖ, "Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı" ifadelerine yer verdi.

"KUTLAMA ZAMANI DEĞİL"

Avrupa'da pek çok sahilin kullanıma açılması, liglerin planlanması gibi hafiflemelerin ardından Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında gelebilecek dalgalara karşı uyardı. DSÖ, özellikle kış mevsiminde artabilecek ölümcül yeni dalga öncesi hazırlık yapmak gerektiğini belirterek "Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı" dedi.

KISITLAMALAR KALKIYOR

Öte yandan yaz mevsimi dünya genelinde turizm sezonunun aşamalı olarak hareketlenmesine neden olacak. İtalya 3 Haziran'dan itibaren uluslararası seyahate izin verecekken, İspanya da yurt dışına kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden kısıtlamaları kaldıran ülkelere uyarı: Kutlama zamanı değil, hazırlık zamanı

Güncel Manşet

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