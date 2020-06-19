Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgını yeni ve tehlikeli bir aşamaya girdi

18 Haziran'da kendilerine bildirilen yeni vaka sayısının 150 bin olduğunu belirterek vaka artış hızına dikkat çekti.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin bildirdiği dünkü vaka sayılarının, DSÖ'ye bildirilen en fazla vaka sayısı olduğunu söyleyerek salgınının "yeni ve tehlikeli" bir aşamaya girdiği belirtti.

Ghebreyesus, 18 Haziran'da kendilerine bildirilen yeni vaka sayısının 150 bin olduğunu, bu vakaların yarısının Amerika kıtasında görüldüğünü belirtti. DSÖ Başkanı, Orta Doğu ve Güney Asya ülkelerindeki vaka artışına da dikkat çekti.

"TEDBİRLERİ KALDIRMADA ACELE ETMEYİN"

"Virüs ve salgın hala hızla yayılıyor" diyen Ghebreyesus, ülkeleri, sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırırken acele etmemeleri yolunda uyardı.

DÜNYADAKİ SON DURUM

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometers' internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 4 milyon 580 bin 270 kişi hastalığı yenmeyi başardı. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 693 bin 396'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 459 bin 265 kişi hayatını kaybetti.