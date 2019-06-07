Dünya Sağlık Örgütü: Her gün 1 milyon kişi cinsel ilişki yoluyla bulaşan enfeksiyona yakalanıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), arkadaşlık ve çöpçatanlık uygulamalarının çoğaldığı dönemde her gün bir milyondan fazla kişinin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan birine yakalandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde her gün bir milyondan fazla kişinin cinsel ilişki yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan birine yakalandığını açıkladı. Açıklamada mobil arkadaşlık ve çöpçatanlık uygulamalarının cinsel ilişkiyi daha kolay ulaşılabilir kıldığını belirtirken insanların 'korunma' konusunda da daha rahat hareket ettiği uyarısında bulunuldu.
2012'den beri hasta sayısında bir azalma olmadığını belirten örgüt, cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için prezervatif kullanımının en iyi yöntem olduğunu vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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