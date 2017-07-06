Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'na Doğru

Dünya Güreş Birliği (UWW) heyeti, Muğla'da düzenlenecek Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası öncesinde Ortaca ilçesini ziyaret etti.



UWW Başkan Vekili Natalya Yarigina, yönetim kurulu üyesi Rodica Marica Yakşi, Eğitim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Funda Elmacioğlu, Protokol Üyesi ve Avrupa Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yakşi, Yağlı Güreş Ege Bölge Sorumlusu İnanç Güçlü, güreşçi Hamza Güçlü ve eski milli güreşçilerden Adem Aydemir, 12-15 Ekim tarihlerinde Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan İztuzu Plajı'nda düzenlenecek organizasyonla ilgili Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'e ziyarette bulundu.



Karaçelik, ziyarette yaptığı konuşmada, sporun ve bu tür organizasyonların uluslararası barışa ve ülkelerin tanıtımına katkısı olduğunu söyledi.



Uzun süreden beri hem ülkenin hem de bölgenin tanıtımı için çok değişik faaliyetler yürüttüklerini belirten Karaçelik, "Şimdi de uluslararası, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nı 12-15 Ekim tarihlerinde Dalyan'da yapacağız. Bu, yöremiz ve ülkemiz açısından çok ciddi bir tanıtım aracı olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Türkiye açısından çok önemli bir organizasyona imza atacaklarını kaydeden Karaçelik, belediye olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.



Şampiyonanın İztuzu Plajı'nda gerçekleştirileceğini ve yer tespitinin yapıldığını dile getiren Karaçelik şunları kaydetti:



"Ekim ayı, bizim göz bebeğimiz caretta carettaların yumurtlama döneminin bittiği zamana denk geliyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşı, insanların girmediği, şezlong koyulmayan alanın, en az 50-60 metre gerisinde yapılacak. Bazen hiç ummadığımız şekilde spekülatif şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bu konuda duyarlıyız."



Rodica Maria Yakşi de bölgenin güreş anlamında çok yüksek bir potansiyeli olduğunu belirtti.



Yakşi, milli takımda Fethiyeli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Olimpiyatlara beraber gittik. Çok gurur duyuyoruz. Ancak bu bölgede bakıyorum yağlı güreşte çok fazla şampiyon var. Minder güreşinde ise potansiyel çok yüksek olmasına rağmen, daha ileri gidemiyorlar. Bunun nedeni belki bu bölgenin turizm bölgesi olmasından yada bölgede uluslararası şampiyonalar düzenlenmemesinden dolayıdır." ifadelerini kullandı.



İnanç Güçlü ise yedi asırlık milli spor olan yağlı güreşin, uluslararası anlamda dünyada başka bir örneği olmadığına dikkati çekti.



Organizasyonun 3 yıl önce başladığını kaydeden Güçlü, şöyle konuştu:



"İlk organizasyon güzel oldu, ikincisinde daha da üstüne koyduk. Şimdi üçüncüde dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Hem kendi geleneksel sporumuzu dünyaya tanıtacağız hem de yurt dışından gelen sporculara bunu tanıtıp izleteceğiz. Bunu yaşatmak, hem kültürümüz açısından hem bölgemiz hem de ülkemiz açısında çok büyük bir kazanım. Dünyada bir ilki Dalyan'da hep beraber göreceğiz."



Dünya çapında 200'ü aşkın sporcunun katılması beklenen etkinlik 12-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Şampiyonanın finalinin, Ortaca Yağlı Güreşleri finaliyle aynı gün, aynı yerde yapılacağı bildirildi.