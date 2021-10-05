Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Keith Thompson isimli yazar, 20'li yaşlarda boğulduktan sonra yeniden dünyaya döndüğünü anlattı. Thompson, öldüğünde ruhsal bir varlığın kendisine "Dünyaya dönmek istiyor musun" diye sorduğunu söyledi. Keith ayrıca Hristiyanların var olduğu "Cennet"i de gördüğünü iddia etti.

Abd'nin Florida eyaletinde yaşayan Keith Thompson isimli yazar, 20'li yaşlarındayken Hawaii'de boğuldu. Keith, bilincinin kapanmasının ardından günlerce hastanede tedavi gördü ve yaşam savaşı verdi. Bir süre bilinci kapalı kalan kadın, o dönem yaşadıklarını anlattı.

"RUHSAL BİR VARLIKLA ETKİLEŞİME GİRDİM"

Keith, ruhsal bir varlıkla etkileşime girdiğini söyledi. Açıklamalarına devam eden yazar, "Akıntıya kapıldıktan sonra bilincim kapandı. Kendimi, başka Hristiyanların da olduğu cennet denen yerde gördüm. Ve ruhsal bir varlık bana doğru gelip, dünyaya yeniden dönmek isteyip istemediğimi sordu" ifadelerini kullandı.

Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm

"ANLATILMAZ GÜZELLİKTE SONSUZ KADAR KALMAK İSTEMEZ MİSİN"

Ruhsal varlığa "Evet" yanıtı verdiğini belirten Keith, "Ona dünyaya yeniden dönmek istediğimi söyledim. Bu varlık sanki hayatım boyunca benimle gibiydi, ona karşı bir yabancılık çekmedim. Bana "Anlatılmaz güzellikteki yerde sonsuza kadar kalmama" konusunda kararlı olup olmadığımı yeniden sordu, ben ise kalmak istemediğimi söyledim. Dünyaya dönme kararımda pişman değilim" dedi.

Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum

Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum

 3 saniye sonrası korkunç! ABD'de durakta bekleyen kadını hızla gelen metronun önüne böyle attı

3 saniye sonrası korkunç! ABD'de durakta bekleyen kadını hızla gelen metronun önüne böyle attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Kubilay Aka Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Caner Erkin Stefan Kuntz Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 22:07:22. #1.12#