Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm

Abd'nin Florida eyaletinde yaşayan Keith Thompson isimli yazar, 20'li yaşlarındayken Hawaii'de boğuldu. Keith, bilincinin kapanmasının ardından günlerce hastanede tedavi gördü ve yaşam savaşı verdi. Bir süre bilinci kapalı kalan kadın, o dönem yaşadıklarını anlattı.

"RUHSAL BİR VARLIKLA ETKİLEŞİME GİRDİM"

Keith, ruhsal bir varlıkla etkileşime girdiğini söyledi. Açıklamalarına devam eden yazar, "Akıntıya kapıldıktan sonra bilincim kapandı. Kendimi, başka Hristiyanların da olduğu cennet denen yerde gördüm. Ve ruhsal bir varlık bana doğru gelip, dünyaya yeniden dönmek isteyip istemediğimi sordu" ifadelerini kullandı.

"ANLATILMAZ GÜZELLİKTE SONSUZ KADAR KALMAK İSTEMEZ MİSİN"

Ruhsal varlığa "Evet" yanıtı verdiğini belirten Keith, "Ona dünyaya yeniden dönmek istediğimi söyledim. Bu varlık sanki hayatım boyunca benimle gibiydi, ona karşı bir yabancılık çekmedim. Bana "Anlatılmaz güzellikteki yerde sonsuza kadar kalmama" konusunda kararlı olup olmadığımı yeniden sordu, ben ise kalmak istemediğimi söyledim. Dünyaya dönme kararımda pişman değilim" dedi.

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