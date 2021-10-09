'Öğretmenini tokatla' akımına katılan öğrenci, tokatladığı öğretmenini hastanelik etti - Haberler
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"Öğretmenini tokatla" akımına katılan öğrenci, tokatladığı öğretmenini hastanelik etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

TikTok'ta ABD'liler arasında yayılan "Öğretmenini tokatla" akımı kötü sonuçlandı. Video çekmek için fiziksel engelli öğretmenini tokatlayan genç, fiziksel engelli öğretmenini hastanelik etti.

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta tepki çeken akımlar yayılmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatandaşlar arasında yayılan "Öğretmenini tokatla" akımı ise büyük tepkilere neden oldu. Video için öğrencisi tarafından fiziksel engelli öğretmen, hastanelik oldu.

Son haftalarda başlatılan söz konusu challengea çok sayıda kullanıcı katıldı. Louisiana eyaletindeki Covington Lisesi'nde öğrenci olan 18 yaşındaki Larianna Jackson, ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıftan çıktığı sırada 64 yaşındaki İngilizce öğretmenini yumrukladı.

Jackson'un öğretmeni yumrukladığı anlar öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Sputnik'in aktardığına göre, olayın ardından öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. Jackson'un darp suçlamasından hüküm giymesi durumunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ya da 5 bin dolara kadar para cezası alabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte polis, öğretmenin hastaneye sevk edildikten sonra tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini verdi.Öte yandan okul yönetimi de saldırıyla alakalı inceleme başlattığını duyurdu. TikTok platformunun Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, bu içeriklerin trend olmadığı ve kaldırılacağı vurgulandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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