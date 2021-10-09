"Öğretmenini tokatla" akımına katılan öğrenci, tokatladığı öğretmenini hastanelik etti

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta tepki çeken akımlar yayılmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatandaşlar arasında yayılan "Öğretmenini tokatla" akımı ise büyük tepkilere neden oldu. Video için öğrencisi tarafından fiziksel engelli öğretmen, hastanelik oldu.

ARKADAŞLARI ÇIKTIKTAN SONRA HAREKETE GEÇTİ

Son haftalarda başlatılan söz konusu challengea çok sayıda kullanıcı katıldı. Louisiana eyaletindeki Covington Lisesi'nde öğrenci olan 18 yaşındaki Larianna Jackson, ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıftan çıktığı sırada 64 yaşındaki İngilizce öğretmenini yumrukladı.

ŞİDDET ANLARI KAMERAYA DA YANSIDI

Jackson'un öğretmeni yumrukladığı anlar öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Sputnik'in aktardığına göre, olayın ardından öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. Jackson'un darp suçlamasından hüküm giymesi durumunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ya da 5 bin dolara kadar para cezası alabileceği belirtiliyor.

TİKTOK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Bununla birlikte polis, öğretmenin hastaneye sevk edildikten sonra tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini verdi.Öte yandan okul yönetimi de saldırıyla alakalı inceleme başlattığını duyurdu. TikTok platformunun Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, bu içeriklerin trend olmadığı ve kaldırılacağı vurgulandı.

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