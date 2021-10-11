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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, üstüne bu anları videoya aldı

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Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, üstüne bu anları videoya aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 41 yaşındaki öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmesi ve bu anları video kayda alması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemi sarsan skandal bir olay yaşandı. Florida eyaletindeki okulda görevli olan 41 yaşındaki öğretmen Heiry Calvi, 8 aylık hamile olduğu sırada, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi.

Öğretmen, ilişkiye girmesinin yanı sıra bu anları da kayıt altında aldı. Öğrencinin verdiği ifadelerin ardından ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, okuldaki diğer öğrenciler de arkadaşlarının telefonundaki ilişki anlarını izlediklerini söyledi.

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, üstüne bu anları videoya aldı

Öğretmen hakkındaki suçlamalar bunlarla sınırlı değil. Daha önce öğrencilere kötü davrandığı için hakkında çok sayıda şikayet bulunan öğretmenin, bir defa da okula silahla geldiği söyleniyor. Ayrıca öğretmenin bebeğinin babasının kim olduğu açıklanmadı.

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, üstüne bu anları videoya aldı

Öğretmenin ilişkiye girdiği öğrencinin ifadeleri de paylaşıldı. Buna göre öğrenci, öğretmenin kendisine tecavüz etmediğini ve ilişkide kendi rızası olduğunu dile getirdi. Ancak yine de eyalet yasalarına göre 15 yaşındaki bir insanla ilişkiye girmek yasak. Şu an hapiste bulunan öğretmenin serbest kalması için 19 bin dolar kefalet isteniyor.

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