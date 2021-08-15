Dünya'nın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik kentte kazı çalışmaları tekrar başladı
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Dünya'nın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik kentte kazı çalışmaları tekrar başladı

İhlas Haber Ajansı / Oğuz Uysal - Haberler | Kültür Sanat

Dünya'nın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik kentte kazı çalışmaları tekrar başladı Kazı çalışmalarına ara verilen Apemeia Antik Kenti'nde çalışmalar yeniden başladı Tarihte ilk müzik yarışmasının düzenlediği Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8.

Dünya'nın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik kentte kazı çalışmaları tekrar başladı

Kazı çalışmalarına ara verilen Apemeia Antik Kenti'nde çalışmalar yeniden başladı

AFYONKARAHİSAR - Tarihte ilk müzik yarışmasının düzenlediği Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanan ve Roma döneminde Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tekrar başladı.

Afyonkarahisar'ın'un bilinmeyen antik yerleşim alanlarından biri olan Apameia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarına ev sahipliği yapan bir antik kent. Apameia Antik Kenti, antik Roma döneminde Kelainai adıyla bilinirken, geçmişi ise M.Ö.'den önce 8. yüzyıla kadar dayanıyor. Helenistik dönemde Efes Antik Kenti'nden sonraki en önemli şehir olarak kabul edilen Apemeia Antik Kenti'nin en önemli mimari yapısı olan antik tiyatroda başlatılan kurtarma kazısı devam ederken, kazı kapsamında tiyatronun bir kısmı ise açığa çıkarıldı. 2017 yılından bu yana devam eden kazıda tiyatronun toprağa gömülü halde duvarlarının bir kısmı gün yüzüne çıkarıldı. Dünyanın ilk müzik yarışmasının düzenlediği Apemeia Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarıyla birlikte açık hava müzesinde ise çıkartılan eserle hem bilim heyeti tarafından incelenecek hem de bir çok üniversite öğrencisi için geleceğe ışık tutacak.

"Dünyanın ilk müzik yarışması burada yapıldı"

Yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Dinar'daki kazıların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "devam ediyor. Bu seneki kazılar tiyatro alanında, amfi tiyatroda Apropolis ve Metropolis'te olacak kazı süreci uzun yıllardır devam ediyor ve bu senede daha fazla işçiyle kazılar devam edecek. Diğer üniversitelerden de öğrencilerin de katılımıyla kazılara bu sene kralların kenti dediğimiz dünyanın ilk müzik yarışmasının yapıldığı ve antik tarihte Efes'ten sonra en önemli ticaret merkez olarak görülen ve Menderes Nehri'nin başladığı, doğduğu yerde kurulu olan Apemeia Antik Kentimizdeki kazılar inşallah bu seneden sonra daha da ivme kazanarak devam edecek. Orada bizim bilimsel heyetimiz oluştu, kazı heyetimiz oluştu. Kazı merkezimiz oluştu inşallah müstakil bir kazı binamızda yapılacak. Burası bir Açıkhava müzesi şeklinde devam edecek. Bu kazı evinde hem bilimsel çalışmalar devam edecek, hem gelen öğrencilerin, bilimsel heyetin kaldığı, bilimsel çalışmaları yapması ve Apemeia ile ilgili her türlü bilgi bu kazı merkezimizde toplanacak. Yani, Apemia kazıları kurumsallaşacak ve bundan sonra her yıl aşama aşama daha da büyüyerek yıllar içinde o başta amfi tiyatro olmak üzere eserleri ortaya çıkartarak, kazandırarak, hem turizme, hem halkımıza bu kazılar büyüyerek devam edecek" diye konuştu.

Dünya'nın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik kentte kazı çalışmaları tekrar başladı
Dünya'nın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik kentte kazı çalışmaları tekrar başladı
Dünya'nın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik kentte kazı çalışmaları tekrar başladı
Dünya'nın ilk müzik yarışmasının düzenlendiği antik kentte kazı çalışmaları tekrar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuz Uysal

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