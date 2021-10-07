NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu 'ajan' oldukları gerekçesiyle iptal etti - Haberler
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BBC

NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu "ajan" oldukları gerekçesiyle iptal etti

BBC - Haberler | Dünya
NATO, 8 Rus diplomatın akreditasyonunu

NATO, gizli istihbarat görevlisi oldukları gerekçesiyle Rusya misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etti. Bu gelişmenin ardından Brüksel'deki NATO ana karargâhında çalışmak için akreditasyon verilecek Rus vatandaşlarının sayısı da 20'den 10'a indirildi.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Rusya misyonuna yönelik ciddi kararlar aldı. İttifak bünyesinde yer alan 8 Rus diplomatının akreditasyonunun iptal edilmesine yönelik karar alındı. NATO'daki casusluk krizine yönelik Rusya'nın NATO akredite sınırı 20'den 10'a indi.

NATO'nun Rus diplomatlarla ilgili bu adımı, 2018'den bu yana ilk oluyor. 2018'de de İngiltere'nin Salisbury kentinde yaşanan istihbarat çalışanlarının zehirlenmesi olayında Rusya suçlu bulunmuş; bunun üzerine NATO yedi Rus diplomatın akreditasyonunu iptal etmişti.

İngiliz Sky News televizyonu, akreditasyon iptalleriyle ilgili kararın "cinayetler, casusluk gibi tehlikeli Rus faaliyetlerinden şüphelenilmesi sonucu" geldiğini bildirdi.

NATO ile Rusya'nın Soğuk Savaş sonrası ilişkileri, Moskova'nın Ukrayna'ya dolaylı müdahalesi ve 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana son derece gergin.

Rus yetkililer ise Batı'yı "Moskova'yı öcü gibi göstermekle" suçluyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, "Kolektif hareket eden Batı, Rusya'yla diplomatik ihtilaf politikasına devam ediyor. Afgan döneminin dramatik şekilde sonlanmasıyla birlikte, 'Rus tehdidi öcüsü' olmadan nasıl idare edecekler? Edemezler."

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma'da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky de Rus diplomatlara yönelik iddiaları "temelsiz" diyerek reddetti ve NATO'nun bu adımının ilişkilere daha da zarar vereceği konusunda uyardı.

Rus Interfax haber ajansına konuşan Slutsky, Moskova'nın da mütekabiliyet ilkesi gereği bir karşılık verebileceğini; ancak bu konuyla ilgili detaylı bilgisi olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de kararlarıyla ilgili olarak, "Bu karar belirli bir olayın ardından alınmadı ancak Rusya'nın tehlikeli olabilecek faaliyetlerinin sayısının arttığını gördük. Bu sebeple ihtiyatlı olmalıyız" dedi.

Bir başka NATO yetkilisi da daha önce bu diplomatların "açıkça belrtilmemiş Rus istihbarat subayları" olduğunu ifade etmişti.

2018'de NATO yedi Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğinde, Rusya'nın NATO'nun ana karargâhındaki çalışma kapasitesini de 30'dan 20'ye indirmişti.

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