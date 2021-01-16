Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, ırkçılık ve etnik ayrımcılık konusunda uyarıda bulundu
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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, ırkçılık ve etnik ayrımcılık konusunda uyarıda bulundu

16.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 16.01.2021 20:06
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, ırkçılık ve etnik ayrımcılık konusunda uyarıda bulundu

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ırkçılık ve etnik ayrımcılığın büyük tehlike arz ettiğini belirterek, tüm insanları bunu ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ırkçılık ve etnik ayrımcılığın büyük tehlike arz ettiğini belirterek, tüm insanları bunu ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

Karadaği, Facebook hesabından yayınladığı mesajda, yeniden artışa geçen ırkçılık ve etnik ayrımcılık konusunda uyarılarda bulundu.

Irkçılık ve etnik ayrımcılığın, insanlık için büyük bir tehlike olduğuna dikkati çeken Karadaği, "Bu sorun tarih boyunca çatışmalara, kargaşaya ve insanın aşağılanmasına sebebiyet verdi. " ifadesini kullandı.

İlahi ve uluslararası kanunların ırkçılığı ve etnik ayrımcılığı yasakladığını, başta İslam'ın bunları yasaklayarak, insan eşitliğini sağlamaya azami özeni gösterdiğini vurgulayan Karadaği, tüm insanları bir araya gelerek, ırkçılığı ve etnik ayrımcılığı ortadan kaldırmak için her türlü çabayı göstermeye çağırdı.

Irkçılığın İslam'ın yayılmasıyla mücadele bahanesiyle yeniden güçlü bir şekilde ortaya çıktığına işaret eden Karadaği, mesajında, "Ancak biz Batı'yı ve diğerlerini ırkçılığa ve bunun Müslümanlar değil tüm insanlık üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı uyardık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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