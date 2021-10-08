Miçotakis'ten

Ege ve Doğu Akdeniz'de yaptığı hamle ve açıklamalarla her seferinde gerilimi arttıran Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa ile imzaladıkları savunma anlaşmasına ilişkin provokatif açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa ile yaptıkları savunma işbirliği anlaşmasının 'dış tehdit durumunda Yunanistan ile Fransa'nın birbirinin yardımına koşacağı' anlamına geldiğini teyit etti.

İSİM VERMEDEN TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Miçotakis, anlaşmaları onaylamak için toplanan parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye'yi işaret ederek, "Üçüncü bir tarafın iki devletten birine saldırması halinde askeri yardım geleceğini ilk kez açık ve net şekilde taahhüt ediyor" dedi.

Miçorakis, "Akdeniz'de kimin kimi casus belli (savaş sebebi) ile tehdit ettiğini de hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

12 MİL MESELESİ

Miçotakis, bu sözleriyle doğrudan Türkiye'yi işaret etti. Türkiye, 1995'te Meclis'te aldığı kararla, Yunanistan'ın Ege'de kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmasını "savaş nedeni (casus belli)" sayacağını duyurmuştu.

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