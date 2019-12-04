Dünya madenciler günü kutlandı, madenciler anıldı

04.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:00

Zonguldak'ta, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, düzenlenen çeşitli törenle kutlandı ve maden şehitleri anıldı.



İlk tören Zonguldak Valiliği Alanı'nda Maden Mühendisleri Odası (MMO) Zonguldak Şubesi ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) çelenklerinin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MMO Zonguldak Şubesi Başkanı Erdoğan Kaymakçı, "Bugün Dünya Madenciler Günü. Bir farkındalık oluşturmak için bugünün anısına bir etkinlik programımız var.



Bu vesileyle yerin yüzlerce metre altında dünyaya ışık vermek için, enerji vermek için emeğiyle çalışan, zaman zaman hayatını kaybeden, madenci kardeşlerimizin, maden işçilerimizin, maden mühendislerimizin, bu sektörle uğraşan herkesin Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum. Kazasız-belasız bir iş yaşamı diliyorum" dedi.



İkinci tören Maden Şehitleri Anıtı'nda düzenlendi. MMO ve GMİS çelenklerinin anıta konulmasının ardından Maden ve Vatan şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.



Maden Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen törende konuşan GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu şunları söyledi;



"Dünyanın en zor işini yapan, en ağır işini ifa eden madencilerimizin madenciler gününü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki madencilik zor bir meslek. Dünyanın en ağır iş kolu. Bu meslekte çalışan kardeşlerimiz, emekçilerimiz ülkemizin geleceğini aydınlatmak için, canları pahasına yeraltındaki milli servetimizi, yerli ve milli kaynaklarımızı yerin üstüne çıkararak ülkemizin kalkınmasına katkı sağladılar ve sağlamaya devam ediyorlar. Bugüne kadar atalarımızdan aldığım kültürle ülkemizin, özellikle Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan sonra ülkemiz sanayisinin kalkınması için büyük bedeller ödemiş bir yer olarak, Zonguldak olarak ülkemizin daha da kalkınması için kömüre olan ihtiyacın farkındayız. ve bu kömürü buradan çıkarmak için ülkemiz ve milletimiz için canımızı ortaya koymuşuz ve koymaya devam edeceğiz. Temennimiz şudur; Bu kültürün yaşaması, kömür üretiminin artarak devam etmesi ve ülkemizin yerli ve milli kaynaklarının değerlendirilmesi için Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) işçi alınmasıdır. Biz ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz. Kömür üretiminin başladığı 1848 yılından bugüne kadar hayatını kaybeden tüm maden şehitlerimizi, bizlerin huzurlu bir şekilde çalışabilmesi ve huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için hayatını feda eden tüm vatan şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz. Tüm maden işçilerimize kazasız-belasız, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir yaşam sürmelerini diliyorum."



Valilik Alanı ile Maden Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen törenlere Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Maden Mühendisleri Odası (MMO) Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı ve şube yöneticileri, Zonguldak Belediyesi Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, CHP İl Başkanı Hakkı Güney, Saadet Partisi İl Başkanı Sadık Kar, GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, işçi ve memur sendikalarının şube yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve madenciler katıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA