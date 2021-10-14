Lübnan'da ordu sokağa indi! Göstericilerle asker arasında çatışmalar sürüyor, ölü ve yaralılar var

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz sene limanda meydana gelen patlamada 207 kişi hayatını kaybetmiş, 15 bin kişiden fazla insan da yaralanmıştı. Patlamayla ilgili soruşturmayı yürütmesi için de hâkim Tarık el-Bitar görevlendirildi. Ancak Hizbullah destekçileri hâkim Tarık el-Bitar'ın siyasi çıkarlar güttüğünü belirterek görevden alınmasını istiyor. Bugün mahkemeden isteklerinin tersi karar çıkan Hizbullah destekçileri, sokağa döküldü. Ordu da silahlı göstericilere müdahale etmeye başladı. Çatışmalar sonucu 3 kişi öldü.

MAHKEME GÖREVDEN ALMA TALEBİNİ REDDETTİ

Temyiz Mahkemesi liman patlamasını soruşturan Bitar'ın görevden alınması talebiyle 12 Ekim'de yapılan başvuruyu karara bağladı. Bitar'ın görevden alınması talebinin Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildiği; Mahkemenin, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten hakim Bitar'ı görevden alma yetkisine sahip olmadığı aktarıldı.

ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçileri, hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

ADALET SARAYI'NA DOĞRU YÜRÜDÜLER

Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı. Saldırı sonucu 1 kişi öldü çok sayıda gösterici de yaralandı.

ORDU DEVREYE GİRDİ

Askerler, olayları yatıştırmak üzere devriyeye çıktı. Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını belirtti.

ELEŞTİRİ OKLARINI NASRALLAH YÖNELTMİŞTİ

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 11 Ekim Pazartesi günü yaptığı televizyon konuşmasında, "Beyrut Limanı patlaması davasını araştıran hakimin siyasi hedefleri var." iddiasıyla Bitar'ı hedef göstermişti.

Ayrıca, yerel basında çıkan haberler e göre, Bakanlar Kurulu toplantısında Bitar'ın görevden alınması yönünde ısrar eden Şii bakanlar, "Bitar'ın yerine başka bir ismin atanmaması durumunda yansımalarının sokakta görüleceği" uyarısında bulunmuştu.

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