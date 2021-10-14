Lübnan'da ordu sokağa indi! Göstericilerle asker arasında çatışmalar sürüyor, ölü ve yaralılar var - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lübnan'da ordu sokağa indi! Göstericilerle asker arasında çatışmalar sürüyor, ölü ve yaralılar var

Haberler.com - Haberler | Dünya

Lübnan'da geçtiğimiz sene meydana gelen Beyrut patlaması, halkı yeniden sokağa döktü. Patlamayla ilgili soruşturmayı yürüten hâkim Tarık el-Bitar'ın görevden alınmasını isteyen göstericiler, mahkemeden istedikleri karar çıkmayınca Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti. Göstericilere müdahale etmek için sokağa inen ordu ise, "Silahlı herkese ateş açılacak" uyarısında bulundu. Karşılıklı çatışmalar sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz sene limanda meydana gelen patlamada 207 kişi hayatını kaybetmiş, 15 bin kişiden fazla insan da yaralanmıştı. Patlamayla ilgili soruşturmayı yürütmesi için de hâkim Tarık el-Bitar görevlendirildi. Ancak Hizbullah destekçileri hâkim Tarık el-Bitar'ın siyasi çıkarlar güttüğünü belirterek görevden alınmasını istiyor. Bugün mahkemeden isteklerinin tersi karar çıkan Hizbullah destekçileri, sokağa döküldü. Ordu da silahlı göstericilere müdahale etmeye başladı. Çatışmalar sonucu 3 kişi öldü.

Temyiz Mahkemesi liman patlamasını soruşturan Bitar'ın görevden alınması talebiyle 12 Ekim'de yapılan başvuruyu karara bağladı. Bitar'ın görevden alınması talebinin Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildiği; Mahkemenin, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten hakim Bitar'ı görevden alma yetkisine sahip olmadığı aktarıldı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçileri, hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı. Saldırı sonucu 1 kişi öldü çok sayıda gösterici de yaralandı.

Askerler, olayları yatıştırmak üzere devriyeye çıktı. Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını belirtti.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 11 Ekim Pazartesi günü yaptığı televizyon konuşmasında, "Beyrut Limanı patlaması davasını araştıran hakimin siyasi hedefleri var." iddiasıyla Bitar'ı hedef göstermişti.

Ayrıca, yerel basında çıkan haberler e göre, Bakanlar Kurulu toplantısında Bitar'ın görevden alınması yönünde ısrar eden Şii bakanlar, "Bitar'ın yerine başka bir ismin atanmaması durumunda yansımalarının sokakta görüleceği" uyarısında bulunmuştu.

Lübnan'da ordu sokağa indi! Göstericilerle asker arasında çatışmalar sürüyor, ölü ve yaralılar var
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Kuzey Kore askerlerinden gövde gösterisi! Betonu yumruklarıyla parçalayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar

Kuzey Kore askerlerinden gövde gösterisi! Betonu yumruklarıyla parçalayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Şahap Kavcıoğlu Mustafa Destici
Magazin Edis Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Hamit Altıntop Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hulusi Akar Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lübnan'da ordu sokağa indi! Göstericilerle asker arasında çatışmalar sürüyor, ölü ve yaralılar var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 13:12:30. #1.11#