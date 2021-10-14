Lübnan'da ordu sokağa indi! Göstericilerle asker arasında çatışmalar sürüyor, ölü ve yaralılar var
Lübnan'da geçtiğimiz sene meydana gelen Beyrut patlaması, halkı yeniden sokağa döktü. Patlamayla ilgili soruşturmayı yürüten hâkim Tarık el-Bitar'ın görevden alınmasını isteyen göstericiler, mahkemeden istedikleri karar çıkmayınca Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti. Göstericilere müdahale etmek için sokağa inen ordu ise, "Silahlı herkese ateş açılacak" uyarısında bulundu. Karşılıklı çatışmalar sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz sene limanda meydana gelen patlamada 207 kişi hayatını kaybetmiş, 15 bin kişiden fazla insan da yaralanmıştı. Patlamayla ilgili soruşturmayı yürütmesi için de hâkim Tarık el-Bitar görevlendirildi. Ancak Hizbullah destekçileri hâkim Tarık el-Bitar'ın siyasi çıkarlar güttüğünü belirterek görevden alınmasını istiyor. Bugün mahkemeden isteklerinin tersi karar çıkan Hizbullah destekçileri, sokağa döküldü. Ordu da silahlı göstericilere müdahale etmeye başladı. Çatışmalar sonucu 3 kişi öldü.
Temyiz Mahkemesi liman patlamasını soruşturan Bitar'ın görevden alınması talebiyle 12 Ekim'de yapılan başvuruyu karara bağladı. Bitar'ın görevden alınması talebinin Temyiz Mahkemesi tarafından reddedildiği; Mahkemenin, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten hakim Bitar'ı görevden alma yetkisine sahip olmadığı aktarıldı.
Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçileri, hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.
Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı. Saldırı sonucu 1 kişi öldü çok sayıda gösterici de yaralandı.
Askerler, olayları yatıştırmak üzere devriyeye çıktı. Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını belirtti.
Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 11 Ekim Pazartesi günü yaptığı televizyon konuşmasında, "Beyrut Limanı patlaması davasını araştıran hakimin siyasi hedefleri var." iddiasıyla Bitar'ı hedef göstermişti.
Ayrıca, yerel basında çıkan haberler e göre, Bakanlar Kurulu toplantısında Bitar'ın görevden alınması yönünde ısrar eden Şii bakanlar, "Bitar'ın yerine başka bir ismin atanmaması durumunda yansımalarının sokakta görüleceği" uyarısında bulunmuştu.