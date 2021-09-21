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Dünya liderlerinin bir araya geldiği New York'ta geniş güvenlik önlemleri alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dünya liderlerinin bir araya geldiği New York'ta geniş güvenlik önlemleri alındı

Dünya liderlerinin bir araya geldiği BM 76. Genel Kurul Toplantısı için ABD'nin New York kentinde güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Dünya liderlerinin bir araya geldiği BM 76. Genel Kurul Toplantısı için ABD'nin New York kentinde güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı öncesinde New York polisi, BM'nin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, bomba uzmanı köpekler hazır bekletiliyor. Toplantıyı izlemek için pek çok ülkeden çok sayıda gazeteci de New York'a geldi.

BM Genel Kurulu'nun 76. Toplantısında konuşmasını yaptıktan sonra BM binasından ayrılan ABD Başkanı Joe Biden için üst düzey güvenlik önlemi alındı. Biden'ın konvoyu, BM'den ayrılırken polis, cadde ve sokakları kapattı.

(Derya Yetim/İHA)

Dünya liderlerinin bir araya geldiği New York'ta geniş güvenlik önlemleri alındı

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Haber: Dünya liderlerinin bir araya geldiği New York'ta geniş güvenlik önlemleri alındı - Haberler
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