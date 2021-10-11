Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası: ABD'de lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın etti
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Dünya koronavirüsle mücadelesine hız kesmeden devam ederken, en büyük silahımız olarak gösterilen aşıyla ilgili iddia ise ortalığı karıştırdı. ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran pek çok kişi lenf bezlerinde meydana gelen şişlik nedeniyle soluğu hastanelerde alırken, yaşanan gelişme "Aşının yeni bir yan etkisi daha ortaya çıktı" yorumlarına neden oldu. Ancak doktorlar bu durumun geçici ve zararsız olduğunu belirtiyor.
Koronavirüse karşı ülkeler aşı çalışmalarını hızlandırırken Abd'den gelen yeni bir yan etki iddiası tartışmalara yol açtı.
DOKTORLARA GÖRE NORMAL BİR DURUM
ABD'de pek çok kişi aşı olduktan sonra lenf bezlerinin şiştiği şikayeti ile doktora başvurdu. Uzman isimler bu durumun geçici ve zararsız olduğunu belirtti.
Uzmanlara göre, aşıdan sonra bağışıklık sistemi aktive edildiğinden ve bir antikor ordusu oluşturduğundan koltuk altı bölgesindeki lenf düğümleri bazen şişebilir.
"DİĞER AŞILARDA DA AYNI ETKİ VAR"
Uzman isimler, grip, zona ve difteri/tetanoz/boğmaca aşılarında da lenf bezlerinin görünümünü geçici olarak değiştirebileceğini belirtti.
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