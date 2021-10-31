Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadının bebeği kabullenmesine tepki yağıyor
Hailey isimli kadın, sosyal medya hesabından başına gelen olayı anlattı. En yakın arkadaşının karnındaki çocuğun, kendi kocasından olduğunu öğrenen kadın büyük bir yıkım yaşadığını ancak yine de bebeğin bakımı konusunda arkadaşına yardım ettiğini dile getirdi. Genç kadının bu hareketi çok sayıda eleştiri aldı.
TikTok'ta paylaşılan bir video, günün en çok konuşulanları arasına girdi. Hailey isimli kadın, hamile olan en yakın arkadaşının doğumunda yanında bulunduğunu ancak doğumdan 3 hafta sonra öğrendikleri nedeniyle dünyasının başına yıkıldığını ifade etti.
Hailey, arkadaşının karnındaki bebeğin kocasından olduğunu öğrendiğini belirterek, "Şu anda bizim 3 çocuğumuz var. Evliliğimiz de mutlu gidiyordu. Ancak arkadaşımla kocamın bir ilişkisi varmış ve arkadaşım bu ilişkiden hamile kalmış. Doğumdan 3 hafta sonra bu gerçeği öğrendim" ifadelerini kullandı.
Kadın, arkadaşının çocuğundaki doğum lekesinin dikkatini çektiğini ifade ederek, "3 oğlumda da doğum lekesi var. Aynı doğum lekesini arkadaşımın oğlunda gördüm ve bu beni şüphelendirdi. Daha sonra olayın üzerine gitmemle birlikte gerçeği öğrendim" dedi.
Arkadaşı kocası tarafından hamile bırakılan kadın, gerçeği öğrendikten sonra da arkadaşına yardım etmeye devam etti. Sosyal medya kullanıcıları, Hailey isimli kadının tavrını eleştiri yağmuruna tuttu. Kocasının hareketinin ahlaki olmadığını savunan kullanıcılar, kadını da duruma tepki göstermemekle eleştirdi.