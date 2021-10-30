Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldü - Haberler
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Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 16 yaşındaki sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada sevgilisinin anne ve babası tarafından basılan 19 yaşındaki genç dehşet saçtı. Mauricio Johnson sevgilisini ve onun anne babasını öldürdü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Humboldt County'de bulunan bir evde gençler tarafından parti düzenlendi. Partiye ev sahipliğini 16 yaşındaki Shelly Autumn May Moon ve sevgilisi Mauricio Johnson yapıyordu. İkili, partinin ilerleyen saatlerinde yatak odasına giderek cinsel ilişkiye girmeye başladı.

KIZIN AİLESİ EVE GELDİ

Ancak dakikalar sonra 3 kişiyi hayattan koparacak bir olay yaşandı. Mauricio Johnson ve kız arkadaşı yatak odasında ilişkiye girdiği sırada genç kızın anne ve babası odaya daldı. Panikleyen Mauricio Johnson, önce sevgilisinin babasını, ardından annesini, sonrasında görgü tanığı kalmasın diye de sevgilisini öldürdükten sonra evden kaçtı.

150 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Polis ekipleri, ihbar üzerine eve geldikten sonra olay yerinde yaptığı çalışmayla Mauricio Johnson isimli gencin peşine düştü ve genç çok geçmeden yakaladı. Humboldt İlçe Bölge Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında iddianame hazırlanan genç, 3 kişiyi öldürme suçundan 150 yıl hapis cezası istemi ile yargılanacak.

Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldüMauricio Johnson

Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldüShelly Autumn May Moon

Kızlarını cinsel ilişkiye girerken basan anne ve baba, kurşunlanarak öldürüldüGenç kızın annesi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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