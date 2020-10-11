'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti
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'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti

11.10.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.10.2020 10:26
'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kuaför Aylin Aybi 'Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle ilçedeki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören kız çocuklarının saçlarını ücretsiz kesip, boyadı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kuaför Aylin Aybi 'Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle ilçedeki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören kız çocuklarının saçlarını ücretsiz kesip, boyadı.

Silopi ilçesinde kuaför işleten Aylin Aybi, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle özel bir rehabilitasyon merkezi ile görüşerek zihinsel engelli kız çocuklarına ücretsiz kuaför hizmeti verdi. Kuaföre getirilen çocukların, koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde saç bakımı ve kesimi yapıldı. Çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, kuaför Aylin Aybi, toplumun bu tür çocuklara özel değer vermesi gerektiğini belirterek, "Hor görülmesinler. Mutlaka özel olduklarını hissettirmemiz gerekir. Bir nebze de olsa onları mutlu etmek istedim. Sadece bu özel günde değil her zaman yardımcı olmaya devam edeceğim. Tüm toplumun bu tür şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar özel çocuklar. Diğer arkadaşlarımın da aynı şekilde kız çocuklarımızı sevindirmelerini istiyorum" dedi.Rehabilitasyon merkezi sorumlusu Semira Azizoğlu da, çocuklara sunulan hizmet ve gösterilen ilgiden dolayı kuaför Aybi'ye teşekkür etti.


'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti
'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti
'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti
'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti
'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti
'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti
'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti
'Dünya Kız Çocukları Günü'nde özel çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Selim YALÇIN

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