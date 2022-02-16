Dünya Kediler Günü mesajları araştırılıyor. Dünya Kediler Günü her sene kediseverler tarafından kutlanmakta. Kediler Günü hakkında özellikle evsiz kediler için Dünya Kediler Günü vasıtasıyla insanlar Dünya kediler günü mesajları ve Dünya kediler günü ile ilgili sözler araştırarak sosyal medyada paylaşıyor. Peki, Dünya Kediler Günü ne zaman? Dünya kediler günü mesajları! Dünya kediler günü ile ilgili sözler! İşte detaylar haberimizde...

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Kediler Günü her yıl 16 Şubat'ta evsiz kediler konusunda farkındalık yaratmak için Dünya kediler günü mesajları ve Dünya kediler günü ile ilgili sözler ile kutlanmaktadır.

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Bir kedi net olarak duygusal dürüstlüğe sahiptir: İnsanlar birçok sebeplerle duygularını saklayabilirler, ancak kediler bunu yapmazlar. - Ernest Hemingway

Her miyav kalpten gelen bir mesajdır. - Stuart McMiIIan

Kedilere hayran kalmamızın sebebi de ne yaparlarsa yapsınlar ya da yapıyor görünseler her zaman muzaffer çıkmalarıdır. - Barbara Webster

En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne sorarlar, ne de kusur, kahabat bulurlar. - George EIIiot

Kusursuz dostIarımın asla dörtten az ayağı olmaz. - Colette

Ben bir kedilere fısıldayanım. Başka evlere gittiğimde kediler sahiplerinden daha çok beni severler. - Cory Monteith

Hayvanlar konuşabilseydi; köpekler dobra konuşan dostlar olurken, kediler pek de konuşmayan ender canlılardan olurdu. - Mark Twain

Bir insanın gerçek manada reddedilmeyi anlaması için öncelikle bir kedi tarafından görmezden gelinmesi gerekir. - Anonim

Kedilerle uyumanın zor yanı; kedilerin yatağın bir tarafında yatmaları yerine sizin üzerinizde yatmayı tercih etmeleridir. - Pam Brown

Ortalama bir kedi yavrusu 5 yaşındaki çocuktan daha fazla soru sorar. - Carl Van Vechten

Kedilerde her şey vardır: hayranlık, sonsuz uyku ve canları istediklerinde eşlik etmek. - Rod McKuen

Kedim deli değil, sadece iyi bir aktrist. - P.C. Cast

Bir kedinin gözünde her şey kediye aittir. - İngiliz atasözü

Kedileri sevmeyen insanlardan sakının. - İrlanda atasözü

Bir kedi, sadece bir diğer kediye yönlendirir. - Ernest Hemingway

Kediler insanları sahiplenir, çünkü kediler insanları işe yarayan evcil canlılar olarak görürler. - George Mikes

Hayatın ızdırabından iki kaçış vardır: Müzik ve kediler. - Albert Schweitzer

Yabancı bir kediyle nasıl arkadaş olacağınızı biliyorsanız her zaman şanslı olacaksınız. - Amerikan atasözü

KEDİLERİN EVCİLLEŞTİRİLME TARİHÇESİ

Antik kökenleri tam olarak bilinmese de evcil kedinin kökenleri en az 9.500 yıl öncesine, Orta Doğu'da ziraatin başladığı dönemlere kadar gider. Güney Kıbrıs'ta bir insan iskeletinin yanında bulunan bir kedi iskeleti aynı döneme denk gelir. Çin'de bulunan yaklaşık 5.300 yıllık fosil kayıtlarına göre de günümüzün evcil kedisi cüssesinde kediler ziraat ile uğraşılan bölgelerde tahılla beslenen kemirgenleri avlıyorlardı. Bu bulgulara dayanılarak kedilerin, zararlıları avlamaları için, çiftçiler tarafından beslendikleri veya varlıklarına müsaade edildiği düşünülür. Kediler Çin'de 5. ve 6. hanedanların döneminde (yak. MÖ 2465-2150) kutsal sayılmakla birlikte, bu dönemde henüz evcil olup olmadığı kesin olarak bilinmez. Kediler, muhtemelen, tahılları korumaktaki etkinliğini fark eden Antik Mısırlılar tarafından evcilleştirilmiştir. Kedilerin evcilleştirildiğine dair en güvenilir bulgular, MÖ 1500 tarihinden sonrasına rastlar.

Bugün genetik anlamda geçmişi eski çağlara dayanan evcil kedi cinsi 2 taneyle sınırlıdır. Bunlar Mısır Mau'su ve Habeş cinsi kedilerdir.

Arkeologların ve antropologların, insanoğlunun yaşamış olduğu mağara devri ile ilgili araştırmalarında birtakım kedi kemiklerine rastlanmaktadır, ancak bunların vahşi kedilere ait oldukları düşünülmektedir. Diğer taraftan, arkeolojik incelemeler, kedinin, bundan 3500 yıl önce Mısır toplumunda tamamen evcilleştirilmiş olarak yaşadığını ortaya koymaktadır. Ancak bu evcilleştirme sürecinin ne zaman başlamış olduğu tam olarak tespit edilememektedir.

Bugün, Filistin'in Batı Şeria topraklarında bulunan tarihi Jericho şehri civarında yapılan Neolitik Devire ait kazılarda zamanımızdan 9500 yıl öncesine ait kedi kemikleri bulunmuştur. Bu konuda fikir oluşmasına yarayan bir diğer husus da 1983 yılında Güney Kıbrıs'ta, bundan 9500 yıl öncesine ait bir kazıda, bir kediye ait olduğu tespit edilen bir çene kemiği bulunmuş olmasıdır. Bilinen bir başka gerçek de Kıbrıs adasında hiçbir zaman vahşi kedilerin yaşamamış olduğudur. Bu durumda, bu kedinin ancak deniz yolu ile, insanlarla birlikte Kıbrıs'a gelmiş olacağı sonucuna varılmaktadır. Arkeologlar, insanların o günkü basit teknelerine etrafa saldıran, tırmalayıp parçalayan vahşi bir kediyi alarak yola çıkıp, yeni yerleşim yerleri aramaya kalkışmalarının düşünülemeyeceği noktasından yola çıkarak, bu kedinin ehlileştirilmiş bir kedi olduğu konusunda hemfikirdirler. Bu düşünceden hareketle kedinin ehlileştirilme sürecinin zamanımızdan 8000 yıl önce başlamış olacağı sonucuna varabiliriz.

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