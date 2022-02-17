Dünya Kediler Günü'nde kediler ücretsiz muayene edildi

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de 17 Şubat Dünya Kediler Günü'nde barınaktan sahiplenilen kediler ücretsiz muayene ve tedavi edildi. Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte hayvanseverler ise hayvan sahiplendikten sonra hayatlarındaki değişimleri anlattı.

Kağıthane Belediyesi tarafından 17 Şubat Dünya Kediler Günü'ne özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe barınaktan kedi sahiplenen vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında barınaktan sahiplenilen kediler ücretsiz muayene ve tedavi edildi. Kediler Günü'ne özel düzenlenen programda hayvan sahiplenen hayvanseverlere yaş ve kuru mama ile mama kapları hediye edilirken, belediye ekipleri şehirdeki 250 farklı noktaya mama ve kedi evleri bıraktı. "Hayvanları Satın Almayın Sahiplenin" mesajının verildiği programda hayvanseverler, hayvan sahiplendikten sonra hayatlarındaki değişimleri anlattı.

"O zor günlerimi sahiplendiğim kedimle atlattım"

Sahiplendiği kedisiyle hayata bağlandığını ve kanseri yendiğini dile getiren Sultan Yıldız, "Kağıthane Belediyesi'nin barınağından hayvan sahiplenmeye geldim. Sahiplendiğim kediyi evden atmışlar. Sokakta başına bir şeyler gelmiş. Kaza falan geçirmiş. Daha sonra belediyenin rehabilitasyon merkezine getirilmiş. Tedavi edilmiş, kısırlaştırılmıştı. Ben de sahiplenmeye geldiğimde gördüm. Çok üzüldüm. Ev kedisi dışarıda yapamaz. Hiç düşünmeden hemen sahiplendim. Bu arada ben kanser hastasıydım. Çok şükür atlattım. Kanser tedavisi gördüm. Çok ağrılı ve sancılı süreçlerden geçtim. O zor günlerimi sahiplendiğim kedimle atlattım. Bana müthiş bir dayanma gücü verdi. Hayata bağladı. Ben onu evime alarak hayata bağladım, o da beni hayata bağladı. Çok mutluyum. Yani hayvan sevgisi gerçekten çok güzel bir şey, herkese tavsiye ederim. Kanseri kesinlikle hayvan sevgisiyle atlattım. Onların sevgisi dışarıda baktıklarım, evimde bir tane daha var baktığım. Hepsi gerçekten huzur verdi, acılarımı unutturdu, hayata bağladı. Bütün aşılarını yaptırdım. Doktoruma da danıştım. Kesinlikle rehabilite olursun dedi. Sana iyi gelir dedi. Kimi seviyorsan onu yanında tut dedi. Bende kedilerimi çok seviyorum. Gerçekten onlar sayesinde hastalığımı atlattım. Benim insanlardan ricam lütfen hayvan satın almasınlar. Onlar çünkü mal değil can, barınaklara gidip sahiplensinler" şeklinde konuştu.

"Evimize huzur getirdi"

Kedisi ölmek üzereyken sahiplenerek hayata bağlayan Zeynep Keskin, "Ben kedimi çok küçükken buldum. Yavruydu ve ölmek üzereydi. Kedimi aldıktan sonra Kağıthane Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne geldim. Tedavi ettiler. Çok iyi baktılar. Eve sanki huzur getirdi, mutluluk getirdi. Sahiplenmek daha iyi, satın almak yerine sahiplenmek gerçekten çok iyi" ifadelerini kullandı.

"Bir evlat sahiplenmiş gibiyim"

Kedisinin aile fertlerinden bir farkı olmadığını ve evlat gibi gördüğünü belirten Cennet Demir ise şöyle konuştu:

"İlk deneyimimdi ve bütün önyargılarımı kırdığını söyleyebilirim. Uyumu nasıl olur, temizliği nasıl olur, bununla ilgili sorunları kendisiyle çok rahat aştım. Sokaktan hayvan sahiplenmiş gibi değil de bir evlat sahiplenmiş gibiyim şu an. Ailemdeki diğer fertlerden hiçbir farkı yok." - İSTANBUL