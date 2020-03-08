Dünya Kadınlar Günü'nde sığınmacı kadınlardan "kapıları açın" eylemi
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Dünya Kadınlar Günü, Avrupa, Güncel

Dünya Kadınlar Günü'nde sığınmacı kadınlardan "kapıları açın" eylemi

Avrupa'ya gitmek için Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen sığınmacı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tampon bölgede "kapıları açın" eylemi yaptı.

08.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:53
Dünya Kadınlar Günü'nde sığınmacı kadınlardan

Avrupa'ya gitmek için Pazarkule Sınır Kapısında bekleyen sığınmacı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tampon bölgede "kapıları açın" eylemi yaptı.


Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınında toplanan sığınmacıların bekleyişi sürüyor.


Kadın ve çocuk sığınmacılardan oluşan bir grup, ellerinde Türkçe, İngilizce, Arapça, Yunanca dövizlerle tampon bölgeye yürüdü.


Burada İngilizce "Kapıları açın", "Avrupa lütfen kapıları aç" sloganları atan kadınlara, erkekler de "kadın ve çocuklarımızı koruyun" dövizleriyle destek verdi.


Kadınlar bir süre devam ettirdikleri eylemin ardından kaldıkları çadır alanına döndü.

Kaynak: AA

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