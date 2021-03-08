Dünya Kadınlar Günü Kartal'da tüm gün süren etkinlikler ile kutlandı
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Dünya Kadınlar Günü Kartal'da tüm gün süren etkinlikler ile kutlandı

08.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:09
Dünya Kadınlar Günü Kartal'da tüm gün süren etkinlikler ile kutlandı

Kartal Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, tüm gün süren birbirinden özel ve renkli etkinliklerle kutladı.

Kartal Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, tüm gün süren birbirinden özel ve renkli etkinliklerle kutladı. Sergiden canlı müzik dinletisine, heykel gösterilerinden Kadınlar Orkestrası konserine kadar çeşitli etkinliklerde buluşan kadınlar unutulmaz bir gün geçirdi.

Kartal Belediyesi Fuaye alanında Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımı ile gerçekleşen etkinliklerin ilki, sanatçı Filiz Nas'ın, tüm gelirini Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlayacağı "Denge" isimli resim sergisinin açılışı ile başladı. Kurdele kesimi ve müzik dinletisi ile kapılarını açan ve sanatçının ilk sergisi olma özelliğini taşıyan etkinlikte, kadın ve hayat arasındaki dengeyi konu alan eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Eserleri inceleyerek sanatçı Filiz Nas'tan bilgi alan Başkan Gökhan Yüksel, serginin devamında tüm katılımcı kadınlara karanfil dağıtırken Filiz Nas'ı da farkındalık oluşturan çalışmasından dolayı tebrik etti ve kendisine çiçek takdim etti.

"Medeniyete, yeniliğe ve gelişime açılan her kapının ardında kadınlar vardır"

Başkan Gökhan Yüksel katılımcılara seslendiği konuşmasında şunları dile getirdi: "Bu özel günde, yine çok özel bir amaca hizmet edecek olan Filiz Nas hanımefendinin sergisinde bulunuyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Sanatçı dostumuzun her biri ayrı bir hikaye barındıran eserleri, ülkemiz ve dünya kadınlarının yine her biri farklı mücadelelerini konu almış. Yerel yönetim olarak bizim de gündemimizden hiç düşmeyen konular bunlar. Kartal Belediyesi olarak her türlü şiddet eylemine ve ayrımcılığa karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmaya devam edeceğiz. Kadınların ekonomik bağımsızlığının sağlanması, daha iyi şartlarda yaşama ve çalışma koşullarının oluşturulması, sunulan hizmet ve imkanların artırılması gibi konularda çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki medeniyete, yeniliğe ve gelişime açılan her kapının ardında kadınlar vardır. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan kadınların, daha sonra tüm dünya kadınlarının gününü kutluyorum."

Ankara Caddesi'nde coşkulu kutlama

Kadınlar Günü'ne özel etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara Caddesi ise renkli görüntülere sahne oldu. Cansız mankenler ve müzik eşliğinde caddenin tamamına yayılan coşkulu kutlamalarda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Adem Uçar ve Hüseyin Tozkoparan kadınlara kırmızı karanfil dağıtarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günlerini kutladı. Korona virüs önlemlerine uyularak gerçekleştirilen programa Kartallı kadınlar büyük ilgi gösterdi. Kartal Belediyesi stantlarından vatandaşlara maske ve su dağıtılırken, Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlarla çıkarılan edebiyat, sanat, kültür dergisi "KE" de kadınlara hediye edildi. - İSTANBUL

Dünya Kadınlar Günü Kartal'da tüm gün süren etkinlikler ile kutlandı
Dünya Kadınlar Günü Kartal'da tüm gün süren etkinlikler ile kutlandı
Dünya Kadınlar Günü Kartal'da tüm gün süren etkinlikler ile kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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