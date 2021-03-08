Dünya Kadınlar Günü
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Dünya Kadınlar Günü

08.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:22
Dünya Kadınlar Günü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle program düzenlendi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle program düzenlendi.

Kapaklı Belediyesi tarafından, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, moderatörlüğünü oyuncu Ufuk Kaplan'ın yaptığı, programda, Moldova asıllı ses sanatçısı Leonida Timuş farklı dillerde birçok şarkı seslendirdi.

Kapaklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürü Filiz Kaya'nın konuk olduğu programda ayrıca 15 farklı ülkeden Türkiye ve Kapaklı'daki kadınlar için özel temenni ve kutlama mesajları yayınlandı.

Program Dünya Kadınlar Günü'ne özel röportajın gösterimi ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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