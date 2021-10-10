İzlanda kalp iltihabı riski nedeniyle Moderna aşısının kullanımını durdurdu - Haberler
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İzlanda kalp iltihabı riski nedeniyle Moderna aşısının kullanımını durdurdu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
İzlanda kalp iltihabı riski nedeniyle Moderna aşısının kullanımını durdurdu

İzlanda, kalp iltihabı riski nedeniyle koronavirüs salgınına karşı Pfizer/BioNTech'ten daha etkili olduğu yapılan araştırmalarla onaylanan ABD'li ilaç firması Moderna'nın aşısının kullanımını askıya aldı. Karar Sağlık Müdürlüğü tarafından duyurulurken, İzlanda'dan önce İsveç ve Finlandiya da 30 yaş altı kişiler için Moderna aşısının kullanımını askıya almıştı.

Bloomberg'in haberine göre, ülkede artan kalp iltihabı risklerine ilişkin endişeler öne sürülerek Moderna aşısının kullanımının durdurulması kararı verildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgede Pfizer aşısının tedariği yeterli olduğundan baş epidemiyolog İzlanda'da Moderna aşısını kullanmamaya karar verdi" ifadelerine yer verildi.

İzlanda'dan önce, İsveç ve Finlandiya da 30 yaş altı kişiler için Moderna aşısının kullanımını askıya almıştı. Öte yandan, Danimarka ve Norveç, 18 yaşın altındaki herkes için Moderna aşısının kullanımını tamamen yasakladı.

Geçen aylarda yapılan bir araştırmada Moderna'nın Pfizer/BioNTech'in aşısına göre hem daha uzun süre koruma sağladığı hem de daha yüksek oranda koruma sağladığı ortaya çıkmıştı.

ABD'nin önde gelen sağlık kurumlarından CDC'nin raporunda, Moderna ve BioNTech aşısı olanların verileri incelenmişti. Aşının üzerinden zaman geçtikçe, etkisinin incelendiği araştırmada Moderna ile aşılanmış hastaların koronavirüsten korunma oranı ilk dört ayda yüzde 93'ten 92'ye indi. BioNTech ile aşılananlarda ise bu oran, dört ayda yüzde 91'den 77'ye düştü.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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