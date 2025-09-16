Haberler

Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Bilim kurgu ve aksiyon tutkunlarının ilgisini çeken Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı filmi, sinema gösterimlerinin ardından şimdi televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Film hakkında merak edilen konular arasında Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı'nın hikâyesi, özeti ve oyuncu kadrosu yer alıyor. Biz de bu yapımın tüm detaylarını sizler için derledik.

Sürükleyici kurgusuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı, beyaz perdedeki başarısını televizyon ekranlarında da sürdürüyor. Filmi izlemeyi planlayanların en çok araştırdığı konular arasında filmin konusu, ana karakterleri ve oyuncu listesi bulunuyor. İşte merak edilen yönleriyle Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı

DÜNYA İSTİLASI: LOS ANGELES SAVAŞI FİLMİ KONUSU

Dünya genelindeki büyük şehirler birer birer yok olurken, Los Angeles insanlığın direniş için son kalesi haline gelir. Kimsenin öngörmediği bu istilada, deneyimli bir Deniz Piyadesi Başçavuş ve emrindeki yeni bir birlik, daha önce benzeri görülmemiş kadar güçlü ve tehlikeli bir düşmana karşı sahil hattında amansız bir savunma mücadelesine girişir.

DÜNYA İSTİLASI: LOS ANGELES SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

  • Aaron Eckhart

  • Michelle Rodriguez

  • Ramón Rodríguez

  • Bridget Moynahan

  • Ne-Yo

  • Michael Peña

Osman DEMİR
