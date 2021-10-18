İsrail'de halka açık mekanlara girişte üçüncü Kovid-19 takviye dozu zorunlu kılındı

İsrail hükümetinin koronavirüs ile mücadele planının bir parçası olan Yeşil Geçiş, iki haftadan fazla bir süre ertelendikten sonra Pazar günü yürürlüğe girdi. Yeni yönergeye göre bir kişinin tam aşılı sayılması ve Yeşil Geçiş almaya hak kazanması için üçüncü doz aşı yaptırması gerekecek. Kısa süre önce hastalıktan kurtulanlar da bu haktan yararlanacak.

YEŞİL GEÇİŞ UYGULAMASI NEDİR?

Yeşil Geçiş; restoranlar, kafeler, barlar, kültürel ve sportif etkinlikler, sinemalar, düğün merasimlerinin yapıldığı mekanlar, spor salonları, konferans salonları ve oteller dahil olmak üzere çeşitli mekanlara giriş hakkı tanıyan, altı ay geçerli bir barkoddur. Söz konusu mekanlar, yeni kurallara uymak için artık giriş izni vermeden önce karekodları taramakla yükümlü.

YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 2 HAFTA ERTELENMİŞTİ

Yeşil Geçiş'in uygulanmasının 3 Ekim'de başlaması gerekiyordu ancak İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamaya göre "teknik sorunlar" nedeniyle ertelendi.

KORONAVİRÜS SAYILARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yeni adım, İsrail'de yeni enfeksiyonlar ve ağır hasta sayısında keskin düşüş yaşanmasıyla geldi. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günü yayınladığı verilere göre, Eylül ayı başından beri ülkede günlük vaka sayısı yaklaşık yüzde 80 azaldı. Ağustos ayı sonunda 766 ile zirveye çıkan ağır vaka sayısı, Pazar günü 388'e düştü.

''DÖRDÜNCÜ DALGAYI YENDİK''

İsrail Başbakanı Naftali Bennett Pazar günü haftalık bakanlar kurulu toplantısında, "İhtiyatı elden bırakmadan dördüncü dalgayı yendiğimizi söyleyebiliriz" dedi. Ancak Bennett, Delta varyantının hızla yayılmasının neden olduğu halihazırdaki salgının henüz bitmediği konusunda uyardı. Bennett, "Ayağımızı gazdan çekmiyoruz ve maskeleri de çıkarmıyoruz... Tam aşı ve test stoklarına ihtimam göstermeye devam ediyoruz" dedi.

YENİ SENARYO: OMEGA

Başbakan Bennett, İsrail hükümetinin olası başka bir koronavirüs dalgasına hazırlandığını da kaydetti ve "Yeni bir varyantın kod adı olan Omega senaryosuna karşı altyapıyı hazırlıyoruz ve elbette kışa, grip ile koronavirüsün bir kombinasyonuna hazırlanıyoruz" dedi.

Yeşil Geçiş İsrail'de insanları üçüncü doz aşı olmaya teşvik etmek için bir araç olarak görülüyor. Hükümet mevcut dördüncü dalga ile mücadele stratejisini geniş kapsamlı aşılamanın yaygınlaştırılmasına dayandırdı.

Resmi rakamlara göre şimdiye kadar 9,3 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 41'i üçüncü doz aşı oldu.

Xinhua - Son Dakika Haberleri