Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti

Dünya İran'daki esrarengiz ölümü konuşuyor! Üst düzey elçilik çalışanı 18. kattan düşerek hayatını kaybetti
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İran'ın başkenti Tahran'da, İsviçre elçiliği çalışanı olduğu açıklanan 51 yaşındaki kadın çok katlı bir binadan düşerek hayatını kaybetti. Elçilikte en yüksek ikinci seviye görevde yer aldığı belirtilen kadının, binanın 18. katında yaşadığı belirtilirken, esrarengiz ölüme ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

İran'ın başkenti Tahran'da şoke eden bir ölüm yaşandı. İsviçre elçiliği çalışanı olduğu açıklanan bir kadın çok katlı bir binadan düşerek hayatını kaybetti.

EN YÜKSEK İKİNCİ SEVİYE GÖREVDEYDİ

Reuters'ın İran'ın ILNA ajansına dayandırdığı habere göre hayatını kaybeden kişinin üst düzey elçilik çalışanı olduğu ve Tahran'daki elçilikte en yüksek ikinci seviye görevde yer aldığı bildirildi.

Elçiliğin bulunduğu binanın 18. katında yaşayan 51 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili olarak daha fazla bilgi verilmedi.

ABD'NİN DİPLOMATİK ÇIKARLARINI TEMSİL EDİYORLAR

1979'daki İran İslam Devrimi'nden itibaren Washington ve Tahran arasındaki ilişkilerin kesilmesinden sonra İsviçre, ülkede ABD'nin diplomatik çıkarlarını temsil ediyor.

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