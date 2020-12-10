Dünya İnsan Hakları Günü sözleri ve kutlama mesajları: Dünya İnsan Hakları Günü neden 10 Aralık'ta kutlanır?
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Dünya İnsan Hakları Günü sözleri ve kutlama mesajları: Dünya İnsan Hakları Günü neden 10 Aralık'ta kutlanır?

10.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:42
Dünya İnsan Hakları Günü sözleri ve kutlama mesajları: Dünya İnsan Hakları Günü neden 10 Aralık'ta kutlanır?

Dünya insan hakları günü her yıl kutlanıyor. En güzel Dünya İnsan Hakları Günü mesajları neler? Dünya İnsan Hakları Günü neden 10 Aralık'ta kutlanıyor?

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür. Dünya İnsan Hakları Günü tarihçesi nedir, ne zaman kutlanıyor?

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

- Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

- İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

- Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

- Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

- Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

- Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

- İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)

- İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

- Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

- İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

- Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.

- Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

- Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)

- İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin)

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

-Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

-Kişisel hürriyetler kutsaldır.

-En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

-Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)

-İnsan, insanın efendisi olamaz.

-Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDEN 10 ARALIK'TA KUTLANIR?

Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiği gün olan 10 Aralık'ta kutlanmaya başlamıştı.

BM Genel Kurulu, tüm devlet ve sivil toplum organizasyonlarını davet ettiği kurulda yapılan oylamayla '10 Aralık' tarihinin "Dünya İnsan Hakları Günü" kabul edilmesine karar verilmişti.

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